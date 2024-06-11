ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

航運股利空重挫！以哈停火　下波題材看向歐美線月中漲運價

▲法人看以哈是否停火對貨櫃三雄股價影響最大。（圖／港務公司提供）

▲業者看以哈停火協議草案對貨櫃三雄股價影響最大。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今(11)日航運股大跌，海運界高階認為，聯合國安全理事會昨(10)日以14票贊成、1票棄權，表決通過美國所提出支持以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」立即停火並釋放人質的決議草案是最主要影響因素，也是造成今日中國大陸期貨市場貨櫃運價指數(歐洲線)一度急挫，主力合約最大跌幅超過9%，不過本月15日歐美線運價調漲計畫不變，都是每大箱(40呎櫃)漲1千美元。

航運股當中貨櫃三雄今日股票開盤一路下跌，都曾一度跌停，陽明(2609)今日開盤84.5元，收盤價74.7元，下跌9.89%；萬海(2615)99.6元，收盤價88.2元，跌幅8.32%；長榮(2603)開盤220元，收盤197.5元，跌幅9.40%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有分析師認為股價下跌受上周五(31)日公布的上海航運交易所貨櫃運價指數(SCFI)雖連續九周上漲，但僅上漲4%影響，但大型攬貨公司指出，船公司漲價是排每月1日與15日，因此上周漲幅縮小，本周因15日要漲價，漲幅就會拉高。

至於7月運價漲幅是否會像有些研究單位或法人預估，因為貨已經趕不上美國8月開始對中國部分貨品加徵關稅，加上歐美通膨問題尚未解決，隨著新造船陸續加入市場，運價漲幅將會趨緩，甚或下修，則還有待觀察。

剛從歐洲考察回國的業界高階指出，歐洲通膨仍在，民眾不敢多消費，今年歐洲進口商因紅哈危機提早進貨，第三季旺季恐怕不旺。德魯里則預計，由於旺季初期的到來，本周除中國以外的運費將繼續上漲。

關鍵字： 航運股大跌以哈停火協議影響歐美線運價月中照漲

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

黃仁勳等巨頭齊聚台灣　韓媒：韓廠AI戰「被跳過」失領先地位

黃仁勳等巨頭齊聚台灣　韓媒：韓廠AI戰「被跳過」失領先地位

在全球各大科技巨頭相繼來台之後，韓媒也示警，擔心韓國在全球人工智慧半導體之戰中被邊緣化。專家認為，美國大型科技公司與台灣台積電之間的牢固合作關係，讓韓國企業的進入空間所剩無幾。

2024-06-11 11:07
00940飆新高！一度逼近10元發行價　自救會喊「進入解散射程」

00940飆新高！一度逼近10元發行價　自救會喊「進入解散射程」

受惠台股創新高，元大台灣價值高息（00940）也同步向上走揚，今（11）日開盤1小時最高報價9.97元，持續挑戰10元發行價。

2024-06-11 10:30
緯穎除息42元！開盤填息8成又下洗　最低跌至2535元陷貼息

緯穎除息42元！開盤填息8成又下洗　最低跌至2535元陷貼息

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）11日除息交易，現金股利42元，參考價為2,588元，現金股利殖利率1.6%。早盤以2,625元開出，填息達8成，但隨著賣壓湧現，一度呈現貼息、最低跌至2,535元，看來此次填息需耐心等待。

2024-06-11 11:05
17檔「熱門股債ETF」有3大關鍵字　00946單周增逾萬人寫佳績

17檔「熱門股債ETF」有3大關鍵字　00946單周增逾萬人寫佳績

近期台股行情在台北國際電腦展（COMPUTEX）加持與AI題材炒熱下，加上美國聯準會（Fed）年內啟動降息具有信心，市場交投火熱，股、債ETF皆受矚目，甚至還有ETF在上一周寫下單周受益人數「增逾萬人」的紀錄。

2024-06-11 12:17
台灣缺電問題「全球化」　CNBC：衝擊半導體產業

台灣缺電問題「全球化」　CNBC：衝擊半導體產業

台灣發展半導體有成獲外媒認證是「半導體強國」，但《CNBC》最新報導認為，台灣缺電問題會給晶片製造商帶來麻煩，且將形成「全球半導體產業」共同問題。

2024-06-11 12:06
蘋果WWDC後下挫1.9%！　股價創11年來發表會後跌幅最大

蘋果WWDC後下挫1.9%！　股價創11年來發表會後跌幅最大

蘋果WWDC發表會落幕，雖然分享新AI（人工智慧）技術導入iPhone，但《華爾街日報》指出蘋果美國時間周一股價收跌1.9%，創歷年發表會後11年來最糟糕的表現。擁「地表最強蘋果分析師」封號的郭明錤則認為，雖可正向看待Apple對AI的投資有助於硬體換機潮與服務業務，但短期內可能不容易看到AI對營收與利潤有顯著幫助。

2024-06-11 09:49
輝達股價狂漲　律師曝「1原因」7年前就買了：退休金全靠它

輝達股價狂漲　律師曝「1原因」7年前就買了：退休金全靠它

輝達（NVIDIA）股價攀上每股1200美元關卡，市值更飆破3兆美元，是市場法人關注的焦點，知名律師邱彰透露，7年前就買了輝達的股票，只因為想要幫助台灣人開的公司，沒想到如今靠著輝達領了一筆退休金。

2024-06-11 15:47
友邦人壽失能險延賣到6／30　新政策上路5業者壓線下架

友邦人壽失能險延賣到6／30　新政策上路5業者壓線下架

在金管會檢討保險商品、預定7月1日新制上路下，便宜的醫療、意外、失能險保單都要掰了！友邦人壽原公告6月21日起停止受理「失能扶助險」，不過內部討論延賣至6月30日，與富邦人壽、安達人壽、安聯人壽及台新人壽等4家業者同步壓線喊卡，市場預計20張保單受影響。

2024-06-11 15:13
獨／老闆欠債跑路！高雄尊青連鎖超市9門市全收攤　民眾搬貨搶便宜

獨／老闆欠債跑路！高雄尊青連鎖超市9門市全收攤　民眾搬貨搶便宜

高雄知名的團購連鎖超市「尊青」驚傳惡意倒閉！近日有不少加盟主陸續宣布歇業，並發聲明指控尊青行銷公司負責人李俊毅惡意詐欺倒閉，積欠加盟店龐大款項及貨品，主動宣布雙方解除合作關係，目前旗下9家門市全部結束營業。

2024-06-11 15:12
航運股利空重挫！以哈停火　下波題材看向歐美線月中漲運價

航運股利空重挫！以哈停火　下波題材看向歐美線月中漲運價

今(11)日航運股大跌，海運界高階認為，聯合國安全理事會昨(10)日以14票贊成、1票棄權，表決通過美國所提出支持以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」立即停火並釋放人質的決議草案是最主要影響因素，也是造成今日中國大陸期貨市場貨櫃運價指數(歐洲線)一度急挫，主力合約最大跌幅超過9%，不過本月15日歐美線運價調漲計畫不變，都是每大箱(40呎櫃)漲1千美元。

2024-06-11 14:08

讀者迴響

熱門新聞

00940飆新高！一度逼近10元發行價　自救會喊「進入解散射程」

台股新高　反指標女神「一排綠」截圖曝

只要出手必賺逾5成　8年級生身價千萬

「俗又大碗」醫療險掰了　新、舊制差在哪？

貨運3雄齊跳水！陽明爆32萬張大量收跌停　長榮重挫9.4%

輝達「1拆10」生效！台幣4千就能投資

0056、00878、00919超狂加薪表大公開　最低110萬月領1萬元

黃仁勳憂台灣「電力限度是挑戰」引業界心聲

抽中爽賺6.9萬元！散熱廠「力致」今開始申購

輝達拆股首交易日微幅下挫　富比士：4關鍵2026重返1200美元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366