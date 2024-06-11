航運股利空重挫！以哈停火　下波題材看向歐美線月中漲運價

▲業者看以哈停火協議草案對貨櫃三雄股價影響最大。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今(11)日航運股大跌，海運界高階認為，聯合國安全理事會昨(10)日以14票贊成、1票棄權，表決通過美國所提出支持以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」立即停火並釋放人質的決議草案是最主要影響因素，也是造成今日中國大陸期貨市場貨櫃運價指數(歐洲線)一度急挫，主力合約最大跌幅超過9%，不過本月15日歐美線運價調漲計畫不變，都是每大箱(40呎櫃)漲1千美元。

航運股當中貨櫃三雄今日股票開盤一路下跌，都曾一度跌停，陽明(2609)今日開盤84.5元，收盤價74.7元，下跌9.89%；萬海(2615)99.6元，收盤價88.2元，跌幅8.32%；長榮(2603)開盤220元，收盤197.5元，跌幅9.40%。

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有分析師認為股價下跌受上周五(31)日公布的上海航運交易所貨櫃運價指數(SCFI)雖連續九周上漲，但僅上漲4%影響，但大型攬貨公司指出，船公司漲價是排每月1日與15日，因此上周漲幅縮小，本周因15日要漲價，漲幅就會拉高。

至於7月運價漲幅是否會像有些研究單位或法人預估，因為貨已經趕不上美國8月開始對中國部分貨品加徵關稅，加上歐美通膨問題尚未解決，隨著新造船陸續加入市場，運價漲幅將會趨緩，甚或下修，則還有待觀察。

剛從歐洲考察回國的業界高階指出，歐洲通膨仍在，民眾不敢多消費，今年歐洲進口商因紅哈危機提早進貨，第三季旺季恐怕不旺。德魯里則預計，由於旺季初期的到來，本周除中國以外的運費將繼續上漲。