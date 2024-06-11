ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

AI筆電價格3.5萬起「刺激買氣難」　研調估明年才增加消費需求

▲微軟Surface筆記型電腦展示AI功能。（圖／達志影像／美聯社）

▲AI筆電機種釋出，下半年將刺激升級。圖為微軟Surface筆記型電腦展示AI功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

研調機構TrendForce最新研究指出，2024年全球筆電出貨量仍受到地緣政治與高利率抑制市場動能的影響，整體來說，入門款筆電需求仍是今年上半年推動市場的因素，但下半年市況仍要等經濟環境回穩及更多AI筆電機種釋出，才能刺激升級，預期全年出貨量為1億7,345萬台，年成長3.6%。

TrendForce指出，嚴謹規範下的AI筆電新品陸續於今年下半年推出，初代機種售價多落於1,099美元至1,699美元區間（約新台幣35,500元至55,000元）。這個價位在商務市場仍屬高價，在不穩定的經濟背景下難以拓展採買動能，預期全年市場滲透率約落於1%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，隨著AI應用完善、能處理複雜任務，並提供更好的用戶體驗並提高生產力，TrendForce預期，在消費者對於更智能、更高效的終端設備需求將迅速增長下，明年AI筆電滲透率將快速成長至20.4%的水位；同時，更多製造商推出搭載AI晶片和高級功能的筆電，AI筆電的普及率預計將在未來幾年持續攀升。

另觀察平台演進，微軟Windows on Arm（WoA）平台，在AI筆電的快速發展下，未來將扮演重要角色，並逐步侵蝕X86市場佔有率。WoA平台基於Arm架構，提供更高的能效和性能，對於移動設備如筆電的省電需求，有更明顯的貢獻。

搭載高通Qualcomm Snapdragon Elite和Plus晶片的AI筆電於今年5月首次亮相，運行Windows 11操作系統。

此外，聯發科（MediaTek）與輝達（NVIDIA）合作開發的Arm晶片，也預計將於2025年第二季開始在AI筆電市場中占據一席之地，並且搭載Wi-Fi 7和5G規格，將在2025年後引領新一波的技術創新。

整體來說，TrendForce預估，Arm架構晶片市場滲透率將有望在2025年快速超越20%。

關鍵字： AI筆電AI PC電腦筆電科技

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

黃仁勳等巨頭齊聚台灣　韓媒：韓廠AI戰「被跳過」失領先地位

黃仁勳等巨頭齊聚台灣　韓媒：韓廠AI戰「被跳過」失領先地位

在全球各大科技巨頭相繼來台之後，韓媒也示警，擔心韓國在全球人工智慧半導體之戰中被邊緣化。專家認為，美國大型科技公司與台灣台積電之間的牢固合作關係，讓韓國企業的進入空間所剩無幾。

2024-06-11 11:07
00940飆新高！一度逼近10元發行價　自救會喊「進入解散射程」

00940飆新高！一度逼近10元發行價　自救會喊「進入解散射程」

受惠台股創新高，元大台灣價值高息（00940）也同步向上走揚，今（11）日開盤1小時最高報價9.97元，持續挑戰10元發行價。

2024-06-11 10:30
緯穎除息42元！開盤填息8成又下洗　最低跌至2535元陷貼息

緯穎除息42元！開盤填息8成又下洗　最低跌至2535元陷貼息

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）11日除息交易，現金股利42元，參考價為2,588元，現金股利殖利率1.6%。早盤以2,625元開出，填息達8成，但隨著賣壓湧現，一度呈現貼息、最低跌至2,535元，看來此次填息需耐心等待。

2024-06-11 11:05
17檔「熱門股債ETF」有3大關鍵字　00946單周增逾萬人寫佳績

17檔「熱門股債ETF」有3大關鍵字　00946單周增逾萬人寫佳績

近期台股行情在台北國際電腦展（COMPUTEX）加持與AI題材炒熱下，加上美國聯準會（Fed）年內啟動降息具有信心，市場交投火熱，股、債ETF皆受矚目，甚至還有ETF在上一周寫下單周受益人數「增逾萬人」的紀錄。

2024-06-11 12:17
台灣缺電問題「全球化」　CNBC：衝擊半導體產業

台灣缺電問題「全球化」　CNBC：衝擊半導體產業

台灣發展半導體有成獲外媒認證是「半導體強國」，但《CNBC》最新報導認為，台灣缺電問題會給晶片製造商帶來麻煩，且將形成「全球半導體產業」共同問題。

2024-06-11 12:06
蘋果WWDC後下挫1.9%！　股價創11年來發表會後跌幅最大

蘋果WWDC後下挫1.9%！　股價創11年來發表會後跌幅最大

蘋果WWDC發表會落幕，雖然分享新AI（人工智慧）技術導入iPhone，但《華爾街日報》指出蘋果美國時間周一股價收跌1.9%，創歷年發表會後11年來最糟糕的表現。擁「地表最強蘋果分析師」封號的郭明錤則認為，雖可正向看待Apple對AI的投資有助於硬體換機潮與服務業務，但短期內可能不容易看到AI對營收與利潤有顯著幫助。

2024-06-11 09:49
輝達股價狂漲　律師曝「1原因」7年前就買了：退休金全靠它

輝達股價狂漲　律師曝「1原因」7年前就買了：退休金全靠它

輝達（NVIDIA）股價攀上每股1200美元關卡，市值更飆破3兆美元，是市場法人關注的焦點，知名律師邱彰透露，7年前就買了輝達的股票，只因為想要幫助台灣人開的公司，沒想到如今靠著輝達領了一筆退休金。

2024-06-11 15:47
友邦人壽失能險延賣到6／30　新政策上路5業者壓線下架

友邦人壽失能險延賣到6／30　新政策上路5業者壓線下架

在金管會檢討保險商品、預定7月1日新制上路下，便宜的醫療、意外、失能險保單都要掰了！友邦人壽原公告6月21日起停止受理「失能扶助險」，不過內部討論延賣至6月30日，與富邦人壽、安達人壽、安聯人壽及台新人壽等4家業者同步壓線喊卡，市場預計20張保單受影響。

2024-06-11 15:13
獨／老闆欠債跑路！高雄尊青連鎖超市9門市全收攤　民眾搬貨搶便宜

獨／老闆欠債跑路！高雄尊青連鎖超市9門市全收攤　民眾搬貨搶便宜

高雄知名的團購連鎖超市「尊青」驚傳惡意倒閉！近日有不少加盟主陸續宣布歇業，並發聲明指控尊青行銷公司負責人李俊毅惡意詐欺倒閉，積欠加盟店龐大款項及貨品，主動宣布雙方解除合作關係，目前旗下9家門市全部結束營業。

2024-06-11 15:12
航運股利空重挫！以哈停火　下波題材看向歐美線月中漲運價

航運股利空重挫！以哈停火　下波題材看向歐美線月中漲運價

今(11)日航運股大跌，海運界高階認為，聯合國安全理事會昨(10)日以14票贊成、1票棄權，表決通過美國所提出支持以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」立即停火並釋放人質的決議草案是最主要影響因素，也是造成今日中國大陸期貨市場貨櫃運價指數(歐洲線)一度急挫，主力合約最大跌幅超過9%，不過本月15日歐美線運價調漲計畫不變，都是每大箱(40呎櫃)漲1千美元。

2024-06-11 14:08

讀者迴響

熱門新聞

00940飆新高！一度逼近10元發行價　自救會喊「進入解散射程」

台股新高　反指標女神「一排綠」截圖曝

只要出手必賺逾5成　8年級生身價千萬

「俗又大碗」醫療險掰了　新、舊制差在哪？

貨運3雄齊跳水！陽明爆32萬張大量收跌停　長榮重挫9.4%

輝達「1拆10」生效！台幣4千就能投資

0056、00878、00919超狂加薪表大公開　最低110萬月領1萬元

黃仁勳憂台灣「電力限度是挑戰」引業界心聲

抽中爽賺6.9萬元！散熱廠「力致」今開始申購

輝達拆股首交易日微幅下挫　富比士：4關鍵2026重返1200美元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366