AI筆電價格3.5萬起「刺激買氣難」　研調估明年才增加消費需求

▲AI筆電機種釋出，下半年將刺激升級。圖為微軟Surface筆記型電腦展示AI功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

研調機構TrendForce最新研究指出，2024年全球筆電出貨量仍受到地緣政治與高利率抑制市場動能的影響，整體來說，入門款筆電需求仍是今年上半年推動市場的因素，但下半年市況仍要等經濟環境回穩及更多AI筆電機種釋出，才能刺激升級，預期全年出貨量為1億7,345萬台，年成長3.6%。

TrendForce指出，嚴謹規範下的AI筆電新品陸續於今年下半年推出，初代機種售價多落於1,099美元至1,699美元區間（約新台幣35,500元至55,000元）。這個價位在商務市場仍屬高價，在不穩定的經濟背景下難以拓展採買動能，預期全年市場滲透率約落於1%。

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不過，隨著AI應用完善、能處理複雜任務，並提供更好的用戶體驗並提高生產力，TrendForce預期，在消費者對於更智能、更高效的終端設備需求將迅速增長下，明年AI筆電滲透率將快速成長至20.4%的水位；同時，更多製造商推出搭載AI晶片和高級功能的筆電，AI筆電的普及率預計將在未來幾年持續攀升。

另觀察平台演進，微軟Windows on Arm（WoA）平台，在AI筆電的快速發展下，未來將扮演重要角色，並逐步侵蝕X86市場佔有率。WoA平台基於Arm架構，提供更高的能效和性能，對於移動設備如筆電的省電需求，有更明顯的貢獻。

搭載高通Qualcomm Snapdragon Elite和Plus晶片的AI筆電於今年5月首次亮相，運行Windows 11操作系統。

此外，聯發科（MediaTek）與輝達（NVIDIA）合作開發的Arm晶片，也預計將於2025年第二季開始在AI筆電市場中占據一席之地，並且搭載Wi-Fi 7和5G規格，將在2025年後引領新一波的技術創新。

整體來說，TrendForce預估，Arm架構晶片市場滲透率將有望在2025年快速超越20%。