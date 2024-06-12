董座吳東進1億交保　大台北瓦斯：營運正常

▲新光人壽前董事長吳東進1億交保。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金暨新光人壽前董事長吳東進捲入《保險法》特別背信罪遭檢調約談後以1億元天價交保，由於吳東進現為大台北瓦斯（9908）董事長，公司趕在上午6點53分發布重大訊息，強調「報載案件非關本公司業務，本公司亦依相關法令及公司規定正常運作，不受影響。」

大台北瓦斯董事長謝榮富今年4月14日因肝癌辭世，公司董事會因此於4月17日推選吳東進擔任董事長一職，不料就任未滿2個月，吳東進就因特別背信罪遭檢調約談，大台北瓦斯公司依證交所規定揭露重大訊息。

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依照大台北瓦斯公司登載董事長兼職情形，吳東進目前亦是新光醫院董事長。

新光人壽經營旗下「新板傑仕堡」疑涉不法，檢調依保險法特別背信罪約談17名被告，其中6人移送新北地檢署，檢察官漏夜複訊，今天上午諭令吳東進以新台幣1億元交保。

檢調指出涉於2019年到2021年間，指示新壽將「新板傑仕堡」免費給利害關係人使用，甚至由新壽負擔承租戶的裝修費，還出現單月浮報5倍早餐食材費等弊端，造成糾紛。

為此金管會在2020年9月裁罰新壽2760萬元，並對吳東進處停職裁罰，要求停到2023年6月當屆任滿，結果發現吳東進在停止董事長職務期間，竟參加不動產相關會議，甚至下指導棋，主導公司進投資的事業進行交易，2022年3月10日金管會又對新壽追加裁罰300萬元。

不僅如此，檢調調查發現新壽還未落實不動產投資管理，將新板傑仕堡 B 棟委託利害關係人傑仕堡商旅經營管理，該商旅將 B 棟的未出租空置房間提供不特定人日租使用，並收費納為收入，或以未收費方式出借供利害 (實質) 關係人使用，或任由利害 (實質) 關係人承租戶使用逾租賃範圍。