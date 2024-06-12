吳東進1億交保　新光金現增敏感期重挫逾3%

▲新光人壽前董事長吳東進。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）暨新光人壽前董事長吳東進涉犯《保險法》特別背信罪今（11）日清晨以1億元天價交保，由於正逢新光人壽現增敏感期，金管會緊盯，而新光金今日開盤20分鐘暴逾6萬張大量摜殺，股價一度跌逾3.75%，最低探至9.24元，隨後跌幅收斂，惟仍未回到平盤之上。

新光人壽經營旗下「新板傑仕堡」疑涉不法，檢調10日以保險法特別背信罪約談17名被告，其中6人移送新北地檢署，檢察官漏夜複訊，今天上午諭令吳東進以新台幣1億元交保。

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由於新光人壽母公司新光金控正在辦理增資125億元，目前正值增資執行期，投資人擔心本案恐衝擊增資案，導致資本適足率無法達到法定門檻，今日新光金股價走低。

檢調指出涉於2019年到2021年間，指示新壽將「新板傑仕堡」免費給利害關係人使用，甚至由新壽負擔承租戶的裝修費，還出現單月浮報5倍早餐食材費等弊端，造成糾紛。

金管會則指出，全案皆有掌握，但不便透露偵辦案情。據了解，此案為過去金檢舊案，且金管會已在2020年9月裁罰新壽2760萬元，並對吳東進處停職裁罰，要求停到2023年6月當屆任滿。

不過吳東進在停止董事長職務期間，竟參加不動產相關會議，甚至下指導棋，主導公司進投資的事業進行交易，2022年3月10日金管會又對新壽追加裁罰300萬元。

而吳東進目前任職董事長的大台北瓦斯（9908）今日開盤前發布重大訊息解釋此件報載案件非關本公司業務，公司亦依相關法令及公司規定正常運作，不受影響。大台北瓦斯股價早盤持平，報32.35元。