可成同意股東行動主義正當性　外資股東：十分欣慰

▲可成科技。（圖／翻攝自可成臉書粉專）

記者高兆麟／綜合報導

可成（2474）日前對其子公司轉投資之鐿鈦(4163)，發起股東行動主義，為保護股東權益發聲舉旗，要求鐿鈦股東投票反對鐿鈦的股東常會五項議案，其中包含反對董事會修訂公司章程的股利政策。

可成的外資代表王亞倫對於可成亦以實際行動同意股東行動主義的正當性，表達十分欣慰，並督促當公司董事會決策決議時，要以維護股東權益為優先考量。

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從一開始可成對於提案的外資股東質疑與不諒解，甚至於期間，可成對外資股東代表王亞倫進行毀謗提告，到今日，可成也同步成為股東行動主義的舉旗者，這的確是台灣公司治理在股東行動主義實踐落實下的指標性案例。

王亞倫是台灣史上第一個外資股東提案的發起人，同時也創下前所未有的紀錄，兩大國際投票建議報告ISS (Institutional Shareholder Services) 和Glass Lewis一同表達對外資提案的支持。

王亞倫強調，今年針對可成的提案獲得出席股東票數的30.37％贊成，已是相較於日本或韓國等其他亞洲國家的股東提案所獲得的票數來的多，對比支持可成而反對股東提案的人數比例為39.55％，兩者已差距不遠。

能有這樣的成績，王亞倫感謝外資機構、國內法人與散戶，投票贊成股東提案，對股東行動主義的支持。只有持續監督，讓可成董事會與經營層，以全體股東最大利益行之，是股東行動主義的核心精神，也是我們持續努力推動的動力。