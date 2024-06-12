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亞馬遜來台落地！砸數十億美元設置「AWS區域級雲端資料中心」

▲亞馬遜（Amazon）旗下亞馬遜網路公司（Amazon Web Services, AWS）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜（Amazon）旗下亞馬遜網路公司（Amazon Web Services, AWS）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

亞馬遜（Amazon）旗下亞馬遜網路公司（Amazon Web Services, AWS）12日宣布，將在台灣設置「基礎設施區域」投資計畫，預計15年內在台投資數十億美元。這意味著，當AWS落地後，可以讓台灣企業將數據儲存在國內，特別是金融、醫療和政府等高度嚴格的數據安全和隱私。

據AWS表示，新的亞太（台北）區域將協助企業和組織充分運用雲端服務，透過運算、儲存、資料庫、分析、機器學習和AI等技術，推動創新並改變企業和機構服務客戶的方式，有助企業利用位於台灣的資料中心，運用雲端支援的應用程式提高生產力、加速業務成長和創新，同時享受更低延遲。

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另據AWS說明，亞馬遜於2019年承諾，在2040年前實現營運淨零碳排的承諾，亞馬遜也計畫在2025年所有營運電力都採用100%的再生能源。

此外，亞馬遜目前在全球擁有500多個再生能源專案，也將在2030年實現水資源正效益承諾，屆時回饋社區的水資源將超過自身直接營運業務的用水量。

對此，數位發展部肯定AWS資料中心在台落地，除可提升相關網路設施的安全性，並可進一步提高台灣的數位基礎設施的水準，增強台灣產業應對各種挑戰的韌性，且亞馬遜服務可普惠台灣各行各業，協助更多創新應用和技術的落地，深化台灣中小企業的數位轉型。

同時，AWS落地後，可以讓台灣企業將數據儲存在國內，滿足數據主權和合規性要求，特別是在金融、醫療和政府等對數據安全和隱私有嚴格要求的行業。

數發部表示，未來AWS規劃建立更多技術培訓中心或合作學術機構，培養更多的技術人才，可提升台灣的科技創新能力，推動雲端技術在各個行業的應用創新，促進產業升級和轉型。

由於AWS對台灣的投資，將帶動上下游及應用相關產業鏈、創造大量的培訓與就業機會，加速台灣經濟成長。數發部認為，透過AWS對台投資，台灣在全球資訊技術產業中的地位將再次提升，並成為區域性的數據樞紐。

長期以來，行政院各部會對於國際雲端大廠來台落地皆積極提供相關協助。此次AWS來台落地投資，包含數發部、經濟部等機關，也在過去基礎上積極協助AWS排除投資障礙，以加速外商在台重大投資案落實，帶動相關產業發展。

數發部表示，未來將持續協助國際雲端大廠來台評估、投資發展先進網路應用，提升台灣未來的競爭力和發展力，並對已經落地的雲端大廠持續協助升級擴大如AI運算等新興服務。

關鍵字： 亞馬遜AWS數位發展部雲端資安

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