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台船生意頻扣門卻難接單　急需政府解決鋼板、融資與稅賦等問題

▲台船董事長鄭文隆要為員工蓋房子。（圖／記者張佩芬攝）

▲生意頻叩門卻難接單，讓台船董事長鄭文隆日夜難安。（圖／張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

今年商船造價飆漲，主要造船廠塢位都已排到2027年甚至2028年，全球市佔率僅1%的台船(2208)，近期頻頻接到各國船公司詢價，但因台灣缺乏產業供應鏈，不像中國、韓國那樣有政府傾全力支持，貨櫃船建造成本較中、日、韓高出15-20%、散裝船高出20-25%，讓台船董事鄭文隆日夜難安，期盼政府儘快伸出援手，解決鋼板、融資與稅賦等問題，以免錯失商機。

鄭文隆透露，前總統蔡英文因為多次到台船出席新船或艦艇交船典禮等，發現到台灣四大貨櫃公司，包括長榮、陽明、萬海與德翔擁有的船隊，合計占全球貨櫃總運力的一成，但是卻鮮少在國內下單造船，連官股的陽明海運都跑到日本、韓國去造船，在了解台船的困境，也認定造船是國安產業後，有指示跨部會協商研究，今年3月28日由當時的行政院副院長鄭文燦召開會議，對於振興我國商船產業政策也做出原則性的規劃，現在就等政府新團隊進一步的落實。

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▲台船競爭力與成本結構分析。（圖／台船提供）

▲台船競爭力與成本結構分析。（圖／台船提供）

鄭文隆指出，當初政府十大建設規劃台船、中鋼與台機，為造船廠業建立一個產業鏈，但是台機最後關門倒閉，現在船舶主機都是向日本、韓國採買，成本自然拉高，近年造船市場太熱，連主機都很難買，交貨期也都訂得很長。

在鋼板方面，則是造船業唯一的大項國產品，除非國內鋼廠簽放，但國內鋼板售價比中國大陸高了將近一倍，以今年1月來說，國內牌價是每噸1062美元，韓國792美元、日本730美元，中國大陸只要567美元。

另中、韓都政府制定造船振興法案支持造船業，在貸款利息方面，日本利率本來就低，從船公司最新出爐的年報可以看到，日圓貸款利率僅0.60-1.99%，台灣要2.11%。

歸結起來，連國內航商都不願意在國內造船，原因包括國內缺乏裝備供應鏈、訂購艘數、匯率換算、船舶規格、人力成本及船東因素…等。成本結構以直接材料占最大宗，需要國外採購的主機、發電機及電力、航儀、推進、甲板機械…等系統約佔55~65%，能在國內採購的鋼板(約30~35%)、電纜、管閥配件、鐵艤品配件、油漆…等約佔35~45%。

▲疫情期間鄭文隆看準船價會漲，以先造後賣方式造了4艘貨櫃船，最後由萬海買下，去年交船讓台船取得獲利。（圖／台船提供）

▲疫情期間鄭文隆看準船價會漲，以先造後賣方式造了4艘貨櫃船，最後由萬海買下，去年交船讓台船取得獲利。（圖／台船提供）

台船向行政院提出制訂本國航商國內建造船舶政策要求，希望設立商船產業發展基金，協助產業發展升級與國際接軌；提供航商於國內建造商船長期低利融資；訂定船用鋼板優惠措施；提供本國航商於國內船廠建造船舶及維修保養(含重大加改裝案)獎勵措施；推出國內造船營利事業所得稅抵減專案獎勵方案，及印花稅減免措施；參與國內商船建造的船廠及其供應鏈，適用上開第5點租稅減免措施；國內船廠建(修)造商船使用土地及碼頭設施，得減免租金及管理費；在國內船廠建造的商船，免收港灣管理費等。

鄭文隆指出，在全球2050淨零碳排大目標下，全球商船都需要逐步汰舊換新，從節能船到綠色燃料船，台船需要政府協助掌握這一波大商機，而造船產業造船能帶動的產業太多了，被稱為「綜合工業之冠」，我國也能藉機多發展一些相關供應鏈產業，包括鋼鐵、有色金屬、機械、電子等50多個行業，另在振興造船業後，就能培養人才、留住人才，提供更多就業機會。

關鍵字： 台船生意頻扣門難接單急需政府解決鋼板融資稅賦

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