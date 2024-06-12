00919前十大成分股敲定　聯電升上第一、長榮摔成老4

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

群益台灣精選高息ETF（00919）於5月份換股，最新的前10大成分股備受關注，根據群益投信官網資料顯示，聯電（2303）持股權重達9.69％躍升第一名，長榮（2603）持股權重則減至8.9％成為第4大成分股。

根據資料顯示，前10名分別為聯電（2303）9.69%、中信金（2891）9.38%、聯發科（2454）9.00%、長榮（2603）8.90%、聯詠（3034）8.76%、長榮航（2618）6.60%、世界（5347）6.30%、力成（6239）4.81%、中美晶（5483）4.28%、瑞儀（6176）3.40%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察最新前十大持股中，長榮航及世界先進為新面孔，整體而言，電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的樣態，不過，原本今年現金股利率衝高，有機會成為前10大持股、呼聲很高的營建股與中小型金融股，雖然順利入選成分股，但最終配置的權重僅1％左右，顯示高股息ETF成分股配置不僅看重現金股利率，也看重成分股的市值規模以及長期成交量，必須要同時兼顧。

據了解，00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

00919即將在6月24日進行第5次配息，本次期前配息公告預估配發金額為0.7元，年化配息率連續5季衝破10％，配息一次比一次高，且次次填息，加上今年以來含息報酬率近兩成，最後進場參與配息為6月21日，投資人可多留意。