紅海情勢與散裝船關聯性很低　戰後重建卻是超大利多

▲慧洋擁有最多中小型散裝船，適合航行重建地區。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

以哈可能停火造成航運股股價大跌，慧洋(2637)與裕民(2606)高階指出，紅海能不能恢復通行，和散裝船關聯性很小，因為多數散裝船原就繞行好望角，倒是以哈一旦停火，戰後重建商機非常龐大，光是加薩重建估計要耗資400億美元，烏克蘭重建費用估高達4860億美元，而重建第一波靠散裝船，對於已經缺船的裝船運市場，會是超大利多。

兩家公司指出，海岬型船原本就無法通行蘇伊士運河，中小型散裝船走不走蘇伊士運河主要看貨主急不急，願不願意付高價的運河通行費，另黑海的礦產、穀物等靠蘇伊士運河運送到地中海與亞洲，紅海地區僅占貿易量的5%。

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而戰後重建包括房屋、醫院、電廠等，首波物資是鋼筋、水泥、挖土機、重機械等，這些都要靠散裝船運送，第二波的電視、冰箱、傢俱與生活用品就要靠貨櫃船運送，重建工作聯合國估百年都做不完。

而散裝船運市場昨(11)日巴拿馬型與超輕便型船運價，現貨市場與期貨市場運價都上漲，今晚6點剛公布的海岬型現貨市場日租雖小跌481美元，但期貨已經回升，5、6月期貨分別漲739與1018美元，巴拿馬型與超輕便型船期貨則是續漲。