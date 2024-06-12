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4月實質總薪資平均5.3萬　主計總：68%員工經常性薪資未滿5萬元

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照） 

▲全體842萬受雇員中，有68%的人薪水未達5萬元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

主計總處12日公布4月全體受僱員工的最新薪資相關數據。其中，4月經常性薪資平均為4萬6321元，若加上獎金及加班費等非經常性薪資後，合計後總薪資平均為5萬3871元。另外，以平均薪資的結構來說，有68%受僱員工月薪未達5萬元。

主計總處表示，4月底全體受僱員工人數842萬1000人，較上月底增加5000人或0.06%。4月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為4萬6321元，月增0.54%，年增2.77%。其中，住宿及餐飲業3萬4711元、其他服務業（含美容美髮按摩等）3萬5809元、製造業4萬4143元（其中電子零組件製造業5萬5246元）、批發及零售業4萬5427元；至出版影音及資通訊業6萬7317元、金融及保險業7萬733元，相對較高。

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4月全體受僱員工獎金及加班費等非經常性薪資7550元，與經常性薪資合計後總薪資平均為5萬3871元，年增3.67%；其中部分工時員工經常性時薪209元，月增1.95%，年增3.47%。

當月平均薪資級距 受僱人數 結構比
未滿 3 萬元 1365 16.21%
3 萬至未滿 4 萬元 2644 31.40%
4 萬至未滿 5 萬元 1732 20.57%
5 萬至未滿 6 萬元 1045 12.40%
6 萬至未滿 9 萬元 1368 16.25%
9 萬至未滿 12 萬元 180 2.13%
12 萬元以上 88 1.04%
總計 8421 100.00%

主計總處表示，就各場所單位4月平均經常性薪資水準觀察所涵蓋之受僱員工人數，依序為3萬至未滿4萬元占31.40%、4萬至未滿5萬元占20.57%、6萬至未滿9萬占16.25%、未滿3萬占16.21%；平均總薪資亦依序為3萬至未滿4萬元占26.33%、4萬至未滿5萬元占20.09%、6萬至未滿9萬占18.81%、未滿3萬占12.98%。

以平均薪資結構來看，未滿3萬元占16.21%、3萬元至未滿4萬元占31.4%，4萬至未滿5萬元占20.57%，合計約68%，等於過半受雇員薪水未達5萬元。

主計總處指出，就行業別觀察各平均經常性薪資及總薪資水準之場所單位涵蓋員工人數，住宿及餐飲業、其他服務業皆以3萬至未滿4萬元涵蓋人數最多，金融及保險業、出版影音及資通訊業則皆以6萬至未滿9萬元為主。

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關鍵字： 標題：1.全台68%受僱員工月薪未達5萬元，主計總處公布薪資數據2.4月全台受僱員工平均薪資5萬3871元，獎金及加班費年增3.67%3.住宿及餐飲業、其他服務業平均薪資僅3萬萬元，金融保險業最高4.主計總處報告：全台842萬受僱員工中有68%薪水未達5萬元SEO標題：1.4月全台受僱員工平均薪資5萬3871元，獎金及加班費年增3.67%2.全台68%受僱員工月薪未達5萬元，主計總處公布薪資數據3.住宿及餐飲業、其他服務業平均薪資僅3萬萬元，金融保險業最高4.主計總處報告：全台842萬受僱員工中有68%薪

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