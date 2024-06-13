創935元天價！他心急「200萬All in台積電」還能買嗎　鄉民推爆

▲原PO想歐印200萬買台積電。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

台積電一路暴漲，從600到900元總有不少人詢問能不能買！而一名網友真的心養了，想梭哈200萬買台積電，求問大家怎麼看？文章引爆討論，多數人認為長線投資就可以，「長線可以 ，短線震盪難說」、「如果不分割，遲早上1200元，值得長線投資！」

一名網友在PTT以「現在進場台積電還來得及嗎」發起話題急問，他手上有200萬閒置資金，看著台積電「這幾天股價沿著五日線步步上升」，讓原PO心癢想上車，「直接All in兩張，不知是否建議嗎？」

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該文章引發鄉民炸鍋討論，認為放長線投資很可以，「認真放到年底破千不是問題」、「900元不買，難道要等1000才買？」「老實說 來得及捏」、「200萬而已，隨便買吧，反正賺賠也不多，沒啥壓力」、「這問題很多人在600元時有問過」、「長線可以 ，短線震盪難說」、「來得及，不過短期回檔要忍住，當做是定存，這樣才抱的住」、「如果不分割，遲早上1200元，值得長線投資」、「2周前才821元也是一堆人不敢買」。

也有人建議，「GG覺得貴，可以買0052，佔60%」、「現在大家湊熱鬧的很多，敢去追的沒有想像中的多」、「買台積電需要建議，我覺得你還是乖乖定存」、「100元買台積、一百元NVDA」；而留言串中，有網友自曝「我680元賣掉超後悔，今天要進場」、「剛掛921元還真買到了」。

台積電今（13日）開盤一飛衝天，大漲23元來到923元，市值突破24.12兆元，稍早股價更一度觸頂935元天價。

值得注意的是，台積電今日進行除息交易，創下20次完成填息、15次秒填息。事實上，台積電從2019年改採季配發息後，有19次除息皆順利完成填息，其中有14次是當天就填息，最長填息天數不超過15個交易日，而今日台積電也再度完成秒填息。

▼台積電每股配發現金股利3.49978969元，股利於7月11日發放。（圖／記者高兆麟攝）

