慧洋集團投資70餘億新辦公大樓動土　預計2028年底落成啟用

▲左上圖慧洋董事長藍俊昇主持開工祈福儀式；右上圖動工典禮現場；下圖藍俊昇夫婦(左七起)與貴賓合影。（圖／慧洋提供）



記者張佩芬／台北報導

慧洋海運(2637)藍俊昇董事長於今(13)日親自率領各事業群與公司團隊舉辦集團總部大樓開工動土典禮，新大樓位於台北市大安區信義路四段與敦化南路二段交叉口西南側，土地面積1,089平方公尺，預計將打造地上18層、地下6層之鋼骨造商辦大樓，總投資金額約70餘億，未來將做為集團營運總部，規劃2028年底正式落成啟用。

百世多麗投資開發於2015年底取得舊大樓與土地資產，慧洋則於2016年初董事會通過，由子公司慧洋國際參與百世多麗投資開發現金增資取得40%股權。該大樓過去為「中華票券大樓」，經由都市更新計畫進行重建，考量該地段位於敦南金融商圈，除了做為集團總部使用以外，全棟將規劃作為高級商辦使用，冀以延續敦化南路金融辦公街區之商業機能。

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▲左起藍俊昇難得帶著么兒藍凱楨，女兒藍心慧亮相。（圖／記者張佩芬攝）

慧洋不僅做為散裝航運龍頭，藍俊昇董事長亦多角化經營，跨足旅遊觀光等事業，由於該地段可直行抵達松山機場，位於台北市中心適合商務需求，看好未來可為敦南金融商辦區挹注全新的商業活力。

慧洋是在2016年年底買下頂新魏家的頂禾開發公司，位於台北市敦化南路二段的「中華票券大樓」，約49億元易主。慧洋是與家族事業百世多麗投資合資中華票券大樓，以都更方式興建地上16到18層的集團總部大樓，慧洋持股40%，原規劃大樓內有一家商務旅館，現考慮台北市旅館過多，已決定單純做為綜合商辦大樓，其中四層將做為未來慧洋新辦公大樓。