ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台中黑馬大里區　在地房仲曝：「看跌不跌還緩漲」

▲▼台中,房市,大里,軟體園區,交通,房價,租不如買 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2018年正式啟用的臺中軟體園區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著台中市交通網絡越來越緊密，房市外溢效應出現在台中市大里區，也因大里緊鄰南區、更是通往霧峰區以及南投市的必經之路，透過74號快速道路、中投公路等南來北往交通便利，在地房仲認為發展成熟的大里區房市目前是「看跌不跌還緩漲」。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

以學區來說，大里區周邊就有中興大學、朝陽科技大學、亞洲大學、修平科技大學等大學城，透過74號快速道路、南來北往交通便利，加上各式商圈成熟，且距離南區也不遠，大里區過去吸引不少外地客購屋。

▲▼台中,房市,大里,軟體園區,交通,房價,租不如買 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲透過74號快速道路、中投公路等，讓大里區南來北往交通便利。（圖／記者陳筱惠攝）

有巢氏房屋台中興大福運加盟店店東張宏源分析：「大里區因發展成熟，房市相當多元，包含電梯別墅、透天、華廈、公寓、新電梯大樓等產品種類相當齊全，也因此買盤組成也相對多元。」

張宏源說：「以購屋族群來說，由於新青安的帶動，讓偏好新屋的年輕購屋族勇敢進場，而年長的就偏好透天、電梯別墅型產品，目前區域地坪約30坪左右的電梯別墅價格已突破3、4千萬元，過了國光橋價格較高，也有部分購屋族轉向塗城生活圈購屋。」

另座落在大里一、二期重劃區內20年左右屋齡的透天，因機能更成熟，開價只要是行情價約2200萬元左右，幾乎都相當搶手。

▲▼台中,大里,工業區,軟體園區,房市,房價,舜元建設,預售屋,成屋,大里房市（圖／記者陳筱惠攝）

▲人口密度高加上生活機能成熟，加上學區也多，也讓大里剛需購屋族的住房與租房需求相當強勁。（圖／記者陳筱惠攝）

不過觀察大里區目前區域人口約21.2萬人，僅次於北屯區及西屯區，是台中市人口第3高的地區，人口密度高加上生活機能成熟，加上學區也多，也讓大里剛需購屋族的住房與租房需求相當強勁，預售新案也部分登上4字頭大關。

張宏源表示：「大里區開發30年，保持熟成區的優勢，每項產品都相對稀有，目前大里區利多，除了有太子建設投資的大里區市七及廣二用地合併開發興建營運移轉（BOT）案、以及2018年正式啟用的臺中軟體園區，人口與就業機能，讓房市目前是『看跌不跌還緩漲』」

不過面對市況，張宏源提醒購屋族：「雖然新青安有著40年房貸與5年寬限期等誘因，但購屋族需要計算5年之後是否可負擔得起月還款金額，避免買房後養不起房的情況。」

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

關鍵字： 台中大里區房市交通學區永慶區域房市永慶房市訊息南區有巢氏房屋新青安

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵唱旺

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵唱旺

鴻海（2317）13日早盤以191元開出，一度漲4%、飆至195元，續寫16年新高紀錄，開盤15分鐘成交量即達4.7萬張，距離200元關卡幾乎是一步之遙。

2024-06-13 09:30
快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

擁有逾98萬受益人的元大台灣價值高息（00940）今（13）日跟著台股創新高一起出運重回10元發行價，00940「創起來放自救會」成員大喊解散時刻來臨。

2024-06-13 09:10
晶華潘思亮：缺工是國安問題　籲引進移工「台灣薪資自然提升」

晶華潘思亮：缺工是國安問題　籲引進移工「台灣薪資自然提升」

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；董事長潘思亮再度談到缺工議題，重申「缺工是國安議題」，呼籲政府開放服務業外籍移工，讓他們來當基層員工，台灣子弟當幹部，薪資自然就會提升了。

2024-06-13 10:38
黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

在「黃仁勳概念股」中，名列其中的慧友（5484）原先僅25.8元，如今在黃仁勳演講後化身「最強妖股」，每一個營業日皆跳空強鎖漲停，6月13日的K線圖猶如階梯式連續跳上8根停板，價格來到55元，上漲1.13倍。

2024-06-13 10:00
土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

新北市土城有民宅因民眾疑似手機充電不當導致爆炸起火，釀3人死亡災情，台電近年常在臉書上宣導，民眾手機充電常有5大不適當的行為，呼籲民眾注意。

2024-06-13 09:51
台積電第15次秒填息！股價飆930元新高　市值衝破24兆

台積電第15次秒填息！股價飆930元新高　市值衝破24兆

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日除息，每股配發現金股利3.49978969元，台積電今日以923元開出，開盤一飛衝天，不到半小時即大漲24元至最高930元，漲幅逾2%，市值突破24兆元，完成第15次秒填息外，股價和市值皆再創新高。

2024-06-13 09:25
快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼

快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼

中央銀行於今（13）日周四召開今（2024）年第2季理監事會議，雖然利率維持不變，但卻加碼升存準率、並祭出第6波打房；也就是調整選擇性信用管制措施中自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限由7成降為6成，而最具殺傷力是調升新台幣存款準備率0.25個百分點。

2024-06-13 16:51
台積電助攻ETF！006208規模破千億「股價寫新高」　00918也破300億元

台積電助攻ETF！006208規模破千億「股價寫新高」　00918也破300億元

老牌「市值型ETF」不讓「高股息ETF」專美於前，同樣呈現出亮眼佳績，富邦台50（006208）13日在台積電助攻下，規模站上1,000億元，股價跟隨台股續創歷史新高，收盤價來到104.55元。此外，「高股息ETF」大華優利高填息30（00918）規模也來到312.7億元，超越富邦特選高股息30（00900）。

2024-06-13 16:42
4檔月配台股ETF上市滿月大比拼　00946漲近4％表現最佳

4檔月配台股ETF上市滿月大比拼　00946漲近4％表現最佳

ETF吹起月配風，今年上半年已有數檔台股月配ETF掛牌，最近2檔上市剛滿月的產品野村趨勢動能高息（00944）與群益科技高息成長（00946），與另外2檔同在今年募集、較早掛牌的統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）一同觀察上市滿月股價表現和受益人變化，都以00946表現最佳。

2024-06-13 15:59
卓越成功每股配現金股利4.68元　搶攻印尼佈局設AI學校

卓越成功每股配現金股利4.68元　搶攻印尼佈局設AI學校

台灣最大教育集團卓越成功（2496）今（13）日召開股東會，並承認2023年財報，公司去年合併營收7.6億元、年增8.9％，每股盈餘5.48元、年增31％，會中也通過每股配發現金股利4.68元，配發率逾85％。

2024-06-13 15:29

讀者迴響

熱門新聞

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

台積電「外派工程師」揭血淚　首選國家曝

快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼

慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

前4月實質月薪年增0.14％　實質總薪資平均逾6.3萬元

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價　自救會喊「解散」

935元天價！「200萬Allin台積電」還能買嗎　鄉民推爆

30歲「價值投資」賺千萬　6檔口袋名單曝光

面試完秒被錄取是屎缺？過來人：面試多問1題防雷

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366