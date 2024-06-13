台中黑馬大里區　在地房仲曝：「看跌不跌還緩漲」

▲2018年正式啟用的臺中軟體園區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著台中市交通網絡越來越緊密，房市外溢效應出現在台中市大里區，也因大里緊鄰南區、更是通往霧峰區以及南投市的必經之路，透過74號快速道路、中投公路等南來北往交通便利，在地房仲認為發展成熟的大里區房市目前是「看跌不跌還緩漲」。

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以學區來說，大里區周邊就有中興大學、朝陽科技大學、亞洲大學、修平科技大學等大學城，透過74號快速道路、南來北往交通便利，加上各式商圈成熟，且距離南區也不遠，大里區過去吸引不少外地客購屋。

▲透過74號快速道路、中投公路等，讓大里區南來北往交通便利。（圖／記者陳筱惠攝）

有巢氏房屋台中興大福運加盟店店東張宏源分析：「大里區因發展成熟，房市相當多元，包含電梯別墅、透天、華廈、公寓、新電梯大樓等產品種類相當齊全，也因此買盤組成也相對多元。」

張宏源說：「以購屋族群來說，由於新青安的帶動，讓偏好新屋的年輕購屋族勇敢進場，而年長的就偏好透天、電梯別墅型產品，目前區域地坪約30坪左右的電梯別墅價格已突破3、4千萬元，過了國光橋價格較高，也有部分購屋族轉向塗城生活圈購屋。」

另座落在大里一、二期重劃區內20年左右屋齡的透天，因機能更成熟，開價只要是行情價約2200萬元左右，幾乎都相當搶手。





▲人口密度高加上生活機能成熟，加上學區也多，也讓大里剛需購屋族的住房與租房需求相當強勁。（圖／記者陳筱惠攝）

不過觀察大里區目前區域人口約21.2萬人，僅次於北屯區及西屯區，是台中市人口第3高的地區，人口密度高加上生活機能成熟，加上學區也多，也讓大里剛需購屋族的住房與租房需求相當強勁，預售新案也部分登上4字頭大關。

張宏源表示：「大里區開發30年，保持熟成區的優勢，每項產品都相對稀有，目前大里區利多，除了有太子建設投資的大里區市七及廣二用地合併開發興建營運移轉（BOT）案、以及2018年正式啟用的臺中軟體園區，人口與就業機能，讓房市目前是『看跌不跌還緩漲』」

不過面對市況，張宏源提醒購屋族：「雖然新青安有著40年房貸與5年寬限期等誘因，但購屋族需要計算5年之後是否可負擔得起月還款金額，避免買房後養不起房的情況。」

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