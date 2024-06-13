央行上調全年GDP至3.77%　全年CPI估2.12%

▲央行總裁楊金龍於今日主持央行理監事聯席會議。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行今（13）日舉行第二季理監事會議，央行預估在民間消費將續溫和成長，加以全球終端需求回升，新興科技應用商機持續擴增，可望支撐台灣出口動能，上調全年經濟成長率預測值至3.77%，至於下半年通膨率亦緩步回降，全年CPI預測值為2.12％。

央行表示，本年第1季，受惠人工智慧（AI）等新興科技應用需求強勁，出口大幅成長，加以民間消費穩定增加，民間投資減幅趨緩，經濟成長優於預期。近月出口持續成長，民間投資動能回升，民間消費續增，預期第2季經濟穩健成長。勞動市場方面，本年以來，整體失業率較上（2023）年同期下降，就業人數增加，名目總薪資成長升溫。

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展望下半年，民間消費將續溫和成長，加以全球終端需求回升，新興科技應用商機持續擴增，可望支撐台灣出口動能，並提振民間投資；惟受比較基期影響，本行預估下半年經濟成長率將低於上半年，全年經濟成長率預測值為3.77%，高於3月預測值之3.22%。

央行表示，今年1~5月消費者物價指數（CPI）平均年增率為2.24%，主因外食、水果等食物類價格上漲與房租調高，以及個人隨身用品與娛樂服務價格走高；不含蔬果及能源之核心CPI年增率則為2.06%，持續緩降趨勢。

展望下半年，服務類價格漲勢將持續趨緩，預估下半年通膨率亦緩步回降，全年CPI及核心CPI年增率預測值分別為2.12%、2.00% 低於上年之2.49%、2.58%，而國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來國內通膨發展。

