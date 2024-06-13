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台灣精品福熊勇闖吉隆坡最大購物中心　舞動展出

▲駐馬來西亞台北經濟文化辦事處公使卜正珉(右2)、經濟組組長章遠智(右1)、MATRADE出口推廣部高級經理DAMIAN SANTOSH SAMSON(左2)及吉隆坡台貿中心主任彭湘尹(左1)，與台灣精品福熊於「台灣精品福熊樂園」合影。（圖／貿協提供）

▲駐馬來西亞台北經濟文化辦事處公使卜正珉（右2）、經濟組組長章遠智（右1）、MATRADE出口推廣部高級經理DAMIAN SANTOSH SAMSON（左2）及吉隆坡台貿中心主任彭湘尹（左1），與台灣精品福熊於「台灣精品福熊樂園」合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署及外貿協會共同主辦，代表台灣產製最高品質及形象的「台灣精品」，今年於馬來西亞最大購物中心 - 萬達廣場(One Utama)打造「台灣精品福熊樂園」（Taiwan Excellence Wanderland Pop-Up Sotre），今(13)日由台灣精品最佳代言人－－福熊，在媒體見面會中宛如偶象團體又唱又跳轟動登場。

代表「綠色、安全、健康」的膜淨材料、耀主科技及高登智慧等台灣精品企業生動介紹參展精品，還有旅遊、購物、運動及咖啡等領域的知名網紅接棒說出台灣精品體驗心得，吸引馬來西亞具代表性的媒體如星洲日報、東方日報、RTM 電視台、光華日報及風采雜誌等約120 位主流媒體記者、網上媒體、雜誌，還有KOL出席採訪報導。

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駐馬來西亞台北經濟文化辦事處公使卜正珉於媒體見面會致詞時表示，這些產品以無與倫比的創新、無可挑剔的設計和毫不妥協的質量，體現了台灣製造的卓越品質。

在慶祝福熊快閃店啟動的同時，也向台灣和馬來西亞之間的持久合作夥伴關係致敬。台馬友誼超越了單純的貿易和商業，植根於創新、品質和卓越的共同價值。

「台灣精品福熊樂園」集結32家獲獎企業60件產品，打造四個如同大型積木的展示基地，傳遞福熊的最愛就是台灣精品的意涵，展出涵蓋電子與通訊、運動休閒、生活與健康，以及居家生活等領域，共同展現台灣製造在創意、設計、品質和追求綠色永續的卓越成就。

駐馬來西亞辦事處經濟組組長章遠智表示，台灣精品獎特別強調企業和產品對永續發展的承諾。順應全球永續發展趨勢，參與台灣精品選拔的企業在報名時都必須明確說明其永續發展實踐，綠色永續成為重要的評選標準。台灣精品乃是從獲獎產品中選取可持續發展的典型案例，進一步認可並宣傳他們的綠色故事，提升品牌形象和產品價值。

精品企業在媒體見面會中細說精品特色，其中「膜淨材料」公司研發出世界最小的拇指型戶外隨身淨水器，其隨身過濾軟水壺經過SGS測試，可有效隔絕水中99.9%細菌、微生物、泥沙等髒污，可於戶外活動或是在外旅遊時使用，輕量攜帶且健康可靠。而「耀主科技」的E+Autoff適用各種爐具，提供安全用火習慣、智慧關火功能，是生活中不可或缺的好幫手。

馬來西亞政府為提升馬國人民對健康的重視，除了對包裝含糖飲料微收糖稅外，亦積極與大企業合作減少肥胖人口的攀升。這次「台灣精品福熊樂園」裡，展示多款精選的健康相關產品。有榮獲國家創新獎的「高登智慧」好十肌運動器材，單機就可以訓練人體10個肌群，油壓阻力設計是增肌減脂需求者高CP值的選擇。

「吉赫」的時尚智能跑步機是針對講究品牌的健身族設計；提供居家豪華體驗的「岱宇國際」橢圓機及跑步機、「啟德電子」的人體組成分析儀等，都是馬國市民搭上健康列車的最佳選擇。

樂園中遍佈許多運用回收紙純手工打造的限量福熊，栩栩如生獲與會者喜愛，記者會中同時啟動參觀者採購精品小福熊帶回大祝福，將展覽期間所得全部捐贈給兒童慈善團體。

「台灣精品福熊樂園」中多樣化的台灣精品不管體積大小，對於生活各領域的需求都具獨創的特色與功能，引起媒體關注，爭相體驗了解。

同時，國際貿易署和外貿協會發起的「牽手護地球(Go Green with Taiwan)」全球徵案活動，將於6月19日在世界最高綠建築台北101舉行啟動記者會，將邀請全球各市場參與提案，再次體現台灣精品重視綠色未來及社會責任的使命，以及台灣對永續發展的堅定承諾。歡迎參與者發揮想像力，提交運用台灣公司各產業產品或解決方案來推動環境或經濟永續發展目標的提案。

關鍵字： 台灣精品福熊勇闖吉隆坡最大購物中心　舞動展出

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