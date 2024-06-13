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iPASS一卡通可掃TWQR了！六都指定店家掃碼支付　享消費10%回饋

▲一卡通iPASS MONEY支援國家級共通支付標準「TWQR」。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通iPASS MONEY支援國家級共通支付標準「TWQR」。（圖／一卡通公司提供）

記者楊絡懸／高雄報導

一卡通公司13日宣布，一卡通電子支付iPASS MONEY已支援國家級共通支付標準「TWQR」QR Code規格。未來消費者在店家看到「TWQR」，將可以直接打開常用的iPASS MONEY App掃碼支付，無需再更換其他電子支付App。

為了解決商店擺滿各種支付QR Code卻無法互通的痛點，財金公司串連銀行及電支機構等兩大支付體系，以「TWQR」作為共同支付的標示，攜手合作推展QR Code支付服務。

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也就是說，電支業者陸續開通後，民眾不管習慣使用哪一款支付App，只要店家有TWQR的QR Code規格，就可以直接掃碼付款，無需再另外申辦、或切換其他電支業者的App，整個行動支付體驗將有感升級。

據了解，目前已加入「TWQR」的業者，有台灣Pay（行動銀行／台灣行動支付App）及6家電支機構，包括新加入的一卡通iPASS MONEY，以及其他5家電支機構如全支付、歐付寶、橘子支付、全盈+PAY及icash Pay，同時也展開相關優惠活動，消費者於台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等六都指定店家，掃描有標示「TWQR」立牌消費付款，即享消費10%回饋。

▲一卡通iPASS MONEY支援國家級共通支付標準「TWQR」。（圖／一卡通公司提供）

▲已加入「TWQR」的業者，包括台灣Pay（行動銀行／台灣行動支付App）及6家電支機構。圖為一卡通iPASS MONEY。（圖／一卡通公司提供）

不過，「TWQR」掃碼支付目前仍有限制，以iPASS MONEY為例，要先儲值金額進帳戶才能掃碼扣款。一卡通公司也指出，目前僅支援TWQR「實體購物」掃描QR Code交易，暫時不支援TWQR「轉帳」、「繳稅／繳費」、「網路購物」及「跨國購物」等服務。

此外，其他電支業者目前支援「TWQR」也多以金融卡、金融帳戶扣款，如果要綁定信用卡消費就要特定條件下才行。以全支付為例，消費者遇到全支付簽約「TWQR」的據點，也就是看到黃色老虎及商標，必須用全支付App才可支援信用卡付款，但如果用其他電子支付就只能用帳戶消費。

即便「TWQR」仍有許多不便之處，也逐漸看到落實「普惠金融」的進展。未來「TWQR」也不排除全面開通消費者最常用的電子支付綁定信用卡扣款服務，對標政府2025年達到行動支付普及率90%目標。

一卡通總經理鄭鎧尹表示，「TWQR」共用碼提供跨機構的支付服務，可大大解決消費者與店家使用電子支付上的痛點，便利支付外更可降低商家成本，增進整體支付市場的運作效率，營造市場正向發展。一卡通公司也積極協助店家加入TWQR生態圈，像是於高雄鹽埕第一公有市場及高雄蓮池潭觀光商圈，陸續推動TWQR支付，共創多贏。

今年適逢iPASS一卡通成立10週年，用戶數逾630萬戶，使用場域遍及全台達52萬個據點，生活繳費超過3,800項，當月轉帳金額近百億元，是唯一具有完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳4大場景的支付工具。隨著「TWQR」共用碼的推動，將加速協助提供民眾輕鬆掃、方便付的支付環境。

▲「TWQR」整合各式各樣的電子支付。（圖／財金公司提供）

關鍵字： 電子支付TWQR一卡通iPASS支付

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