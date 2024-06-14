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LINE Pay退出日本市場！網激推出國「2支付方式」：屌打各種Pay

▲▼心齋橋筋是許多人到大阪必訪的熱門景點。（圖／記者謝盛帆攝）

▲LINE Pay宣布退出日本市場。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

LINE雅虎與LINE Pay宣布，將結束日本國內的LINE Pay服務，所有營運將在2025年4月30日終止。而台灣與泰國的LINE Pay服務則將繼續，不受影響。有網友看到消息很震驚，不少人直指「日本都用PayPay啦」，普及到連吃拉麵都能使用PayPay，也有網友大推，直接刷卡或是付現最爽。

有網友在PTT發文，「日本LINE Pay要倒了？」台灣很多人在用的LINE Pay，沒想到日本要停止服務了，只營運到明年4月，看到消息非常震驚，幸好台灣不受影響。

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貼文一出，網友指出，日本現在都用PayPay，「PayPay太泛用的關係吧」、「去日本用PayPay很爽 非常普及」、「PayPay之前還有登錄身分證送2萬」、「日本PayPay大宗」、「各國有各國流行的Pay」、「PayPay跟LINE Pay就同一家公司的產品，業務整合啦」。

不少網友表示，一堆付款方式太複雜，直接掏信用卡跟現金最爽，「 一堆Pay太複雜，去國外到處都無腦apple pay」、「感應信用卡Apple Pay這類型最好用」、「Apple Pay屌打，有刷卡機就能用」、「每間都推自己的Pay，搞到手機裝一堆還是刷卡，付現無腦」、「Apple Pay在日本趴趴走」、「懂得人才知道現金多迷人」。

根據日本媒體報導，日本LINE Pay宣布，將於2025年4月下旬停止在日本國內的支付服務。用戶在此日期前可以使用剩餘的餘額進行交易，或是透過銀行轉帳或提款服務將餘額取出。此外，LINE也計劃提供餘額轉移服務，讓用戶可以將LINE Pay中的餘額轉移到另一個行動支付PayPay。

關鍵字： 支付方式LINEPayPayPay日本網路支付

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