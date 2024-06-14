柏斯托攜手英特爾Open IP先進液冷團隊　開發新型合成散熱液

▲柏斯托專為資料中心浸沒式冷卻所設計合成散熱液。（圖／柏斯托提供）

記者高兆麟／綜合報導

馬來西亞國家石油化工集團（PETRONAS Chemicals Group Berhad、PCG）全資子公司柏斯托（Perstorp）近年來與英特爾Open IP先進液體冷卻團隊合作，開發一款用於資料中心浸沒式冷卻的高性能合成散熱液。

自2022年，雙方開始合作資料中心的永續解決方案，近日參與2024台北國際電腦展，英特爾於展場展示其Gaudi 3 AI加速器液冷冷板（cold plate），並使用英特爾SuperFluid Cooling Technology，搭配柏斯托先進合成散熱液的低黏度和高閃點的平衡特性，讓資料中心享有高效且安全的冷卻技術。

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在AI應用需求不斷推升之下，科技業者持續投入AI佈建以提升運算能力，液冷散熱技術成為資料中心達成高密度部署的關鍵。從晶片製造商，再到資料中心ODM、終端使用者OEM，以及散熱相關生態系業者均投身先進液體冷卻技術的研發，不僅要滿足高熱通量需求，更朝降低能源耗損、永續發展等議題深入研究。

柏斯托潤滑油業務發展總監曾偉銓表示：「近期不少廠商陸續投入AI基礎建設，使得液體冷卻方式受到業界重視。柏斯托在合成散熱液的創新研發能力備受肯定，與英特爾共同合作研發適合SuperFluid技術的先進合成散熱液，達成高性能、低黏度的關鍵目標。」

柏斯托於2022年加入英特爾的Open IP先進液體冷卻生態系，專注在浸沒式冷卻和冷板散熱需求。將產品研發重點擺在低黏度、長使用效期、優異介電性質以及消防安全。同時它更是一款無氟(PFAS-Free)、易於生物降解、且最高可採用100％可再生材料製成的低碳足跡產品。

相較於傳統單相浸沒式冷卻，英特爾導入SuperFluid技術使用空氣作為潤滑系統，可以將散熱能力提升至800W。再配合柏斯托先進合成散熱液的低黏度特性、流場管理、系統控制最佳化、冷卻分配單元（CDU）智能管理，已可將單晶片的散熱能力進一步提升至1500W，滿足未來更高階AI晶片的需求，並符合各國對於資料中心能源使用效率（PUE）的要求。除了上述優勢之外，柏斯托合成散熱液更擁有易於生物降解、全球暖化潛勢（GWP）小於1，可選擇可再生原料生產的特色，助力整體產業的永續發展。