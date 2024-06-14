港口壅擠與美東罷工可能助漲運價　SCFI今日漲6.10%　

▲國際主要樞紐港出現的壅擠現象與美國東岸港口罷工威脅，讓貨櫃船公司明日漲價計畫將確實實施。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

大型攬貨公司指出，因為國際主要樞紐港出現壅擠現象，加上美國東岸港口罷工威脅提高，明(15)日歐美線每大箱(40呎櫃)運價調升1千美元運價辦法都將確實實施；上海交易所今(14)日公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲194.35點，漲幅6.10%，達3379.22點。

明日美西線估計每大箱運價將漲到7100-7400美元，美東線漲到8300-8400美元，歐洲線漲到7400-7500美元；7月1日歐美線每大箱再漲1千美元，7月15日已有船公司提出漲價2千計畫，另針對長約客戶實施的旺季附加費，每家船公司針對不同客戶提出不同徵收標準，從1200-2500美元都有。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價4179美元，上漲230美元，漲幅5.50%，地中海線每箱4848美元，周漲64美元，漲幅1.34%，美西每大箱6906美元，周漲697美元，漲幅11.32%，美東每大箱7993美元，周漲546美元，漲幅7.33%。

南美線(桑托斯)每箱運價8263美元，周漲327美元，漲幅4.12%；東南亞線(新加坡)每箱運價679美元，周漲52美元，漲幅8.29%。