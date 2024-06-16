SOGO看好遠東Garden City開幕　未來北市4據點營收破500億元

▲遠東SOGO董事長黃晴雯。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）轉投資遠東SOGO百貨去年營業額496.6億元，寫下歷史新高，稅前淨利年增近6成至29.1億元，並配發2.3元現金股利；董事長黃晴雯指出，隨著SOGO大巨蛋「遠東Garden City」開出，預計未來台北4據點營收上看500億元，可望成為北市百貨業市佔第一。

談到新展店佈局，黃晴雯表示，由遠東SOGO團隊所經營的大巨蛋「遠東Garden City」第一階段D區，已於5月底開幕，C區預計將在今年8月開幕；未來SOGO台北4大據點忠孝館、復興館、遠東Garden City、天母館合計營收上看500億元，可望成為北市市佔第一百貨。

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另中國市場「重慶遠東城」也已正式在5月試營運，第一年目標估可達人民幣5億元，預計5年可望達到損益兩平。

展望今年，受地緣政治風險與通膨影響，今年全球經濟仍處於低迷，台灣零售消費市場在去年創下高業績的基期下，要再成長實屬不易，唯有深耕主顧客，積極投入在賣場改善、導入新商品、擴大數位行銷等經營上，提升營業收入持續撙節費用，以增加營業利益為目標。

SOGO也積極擘劃營運方針，以「開創零售4.0 領先新世代」為主軸，其中全方位推動小型店轉型，中大型店創新，以及兩岸遠東與SOGO新店開發，更將積極推動數位，運用生成式AI，透過會員經濟，串連APP及社群推播等創造消費動能，加上體驗式服務的提升，促進業績成長。