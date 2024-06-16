買ETF兩招撇步　達人鎖定006208「2年賺4成」

▲阿福說，在景氣燈號亮藍燈時定期定額買進006208，搭配日K小於20時單筆加碼，就能創造無敵報酬。



圖文／鏡週刊

已退休的投資達人阿福，目前人在中國黃山，身兼導遊工作的他，超滿意現在的生活；「我就買進和持有（Buy and Hold），然後短期股價有低點就加碼，投資很輕鬆。」而他用這套策略買進富邦台50（006208）超過2年，至今賺4成。

「今年台股不斷創新高，你問我最近做了什麼？我什麼都沒有做！」身兼導遊的投資達人阿福人在中國黃山帶團，看到近期台股強勁表現，心裡也跟著心花怒放，他開心地分享，買進追蹤大盤指數的市值型ETF：006208，漲幅已經超過40%，「我的平均成本71.9元，近期股價突破百元，我對績效超級滿意。」

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「從買個股到ETF，感覺投資和人生都跟著進化了！」阿福分享，他的投資旅程前期把重心放在研究個股，後半段開始調整投資組合，提高ETF比重，「買ETF就能賺到和指數一樣的報酬，投資方式比買個股還簡單！」

他分享自己投資006208的方式，是根據國發會定時發布的景氣燈號做依據，「藍燈時加速買進，這樣就可以保持不敗！」他說，在景氣不好、亮藍燈時就要買好買滿，等亮黃藍燈會停止定期定額，放緩投入速度；不過，只要看到指數日K小時20 時，仍會單筆加碼放大部位，「在不同環境下加速和減速，就像跑馬拉松一樣需要做好配速。」而基本上阿福投資市值型ETF，採取的是買進和持有（Buy and Hold）策略。

另外，他分享喜歡006208的最大原因是內扣費用低，買進後再以1%的出借費率借出，「借券拿到的利息都是多賺的。」阿福滿意地說。



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