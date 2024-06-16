台股大好！美女律師「開證券戶」幾天後尷尬了　超勸世網笑翻

▲美女律師李怡貞。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股日前連4個交易日指數刷新高，但不代表進場就賺錢！律師李怡貞就分享自己的投資經驗，心得就是「術業有專攻，投資是門專業，不懂就不要碰。其實，法律也一樣，不懂自己亂碰，風險自負。」令粉絲笑翻，「看出來了，妳的專長是打官司。」還有熱心網友給建議，但李怡貞直呼，「我知道你很認真想指導我，但我都看不懂。」

李怡貞在粉專「女人大律師李怡貞」表示，為了讓大家知道她是真正的投資白癡，特地開了證券戶，無腦憑感覺，只看名稱和數字就選了幾張股票。結果，在大家都在讚揚股票投資大好的情況下，她卻買到閨蜜在800多被卡住的狂跌股，她買300多還一直跌。

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李怡貞表示，短短幾天她的投資就出現綠色數字，還越變越大、每天都在變大，「後來打電話回娘家，律師媽攸攸的說『二十幾年前賠了上百萬』，二十幾年前的上百萬……」，不禁直嘆，「本投資白癡向各位證明，投資白癡是會遺傳的，要賺錢還是只能好好腳踏實地靠本業。」

最後她還勸世，「術業有專攻，投資是門專業，不懂就不要碰」，呼籲大家，不要看到她在投資契約就跟著投資，「否則投資白癡除了會遺傳或許還會隔空傳染。」文中還附上損益試算「NTD -17,976」的截圖，並在留言處直呼「看到李怡貞律師竟然會出現在投資相關的契約或是群組，還不像看到瘟神一樣跑。」

貼文一出，網友們笑翻，「很想知道是誰在大多頭一直跌跌不休，不可能買觀光或是衝浪航海吧」、「原來是一種做空指標」、「可以知道妳買哪幾支股票嗎？」「老天要妳好好賺錢不要投資」、「感覺是在買消遣的XD。」

其中，還有熱心網友表示，「最笨的方式就是買殖利率高的權值，譬如聯電、仁寶，買了就不用理他漲跌，每年領股息就好。台股看長期都是漲的，新手都會被短期漲跌影響。」但李怡貞就回，「我知道你很認真想指導我，但我都看不懂」，令眾人哭笑不得。