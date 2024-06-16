日圓7月換新鈔「舊鈔還能用嗎？」旅日達人解答：當心「這問題」

▲林氏璧說明，日幣紙鈔將改版，萬元鈔福澤諭吉改為澀澤榮一及東京車站丸之內站舍。（圖／日本自助旅遊中毒者）

文／翁申霖／今周刊

據日本財務省公告，日本即將在2024年7月3日正式發行日幣新鈔，面額為10000日圓、5000日圓、1000日圓。這次是日本時隔40年全面更換新鈔，7月過後去日本玩，舊鈔還能用嗎？日本旅遊達人林氏璧提醒，日本新紙鈔要來了，舊紙鈔依然可以使用，反而是新紙鈔有可能碰壁。

林氏璧表示，日本即將在7月3日進行20年來首度換發新紙鈔。日本業者為了因應新紙鈔，正在更換補票機、售票機等設備，或是更新機器的系統，但目前看來，有些地方會來不及，可能會遇到新紙鈔無法使用的窘境。

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他引述《NHK》在6月3日的報導，據日本財政部5月的調查，不同行業在7月3日預計可使用新鈔的完成度如下：

● 金融機構的ATM：90%以上

● 主要超商和超市的自動售票機和收銀機：80%至90%

● 投幣式停車場和餐廳的食券機：約50%

● 飲料自動販賣機：20%至30%。

不過，值得留意的是，某間擁有17萬台以上飲料自動販賣機的大手企業表示，要全部更新為可以使用新鈔，可能需要花上兩年。

日本財務大臣鈴木於6月3日強調，「目前流通的日本紙幣在發行新日本紙幣後可以無限期地繼續使用，望周知。」

林氏璧提及，近來他去日本已經越來越少遇到一定只能使用現鈔的地方，包括使用PayPay、Quic Pay、SUICA、信用卡等輪流上陣，很少需要拿出現金。「當然去日本旅行還是應該準備一定現金以備不時之需。」

他強調，舊鈔可以永久通用，不用擔心。「倒是你拿到新鈔，有可能無法使用喔。所以現階段好像還不如準備著舊鈔就好！」

▲日圓新鈔防偽技術將更進一步增強。（圖／日本財務省）

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