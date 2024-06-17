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一銀裁南科、江子翠2分行　元大銀、國泰世華搶進三峽

▲▼元大銀行設立新據點「三峽分行」，為新北市三鶯及北大特區貴賓提供更完善的金融服務。（圖／元大銀行提供）

▲元大銀行設立新據點「三峽分行」，為新北市三鶯及北大特區貴賓提供更完善的金融服務。（圖／元大銀行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

銀行據點設立態度不同調，公股銀行第一銀公告台南南科、新北市江子翠2家分行即將裁撤；而元大銀、國泰世華銀則以搬遷的方式，在新北市三峽區設立據點；已先公告裁併3家分行的合庫銀，則是預定在6月24日完成東台北分行遷址作業。

一銀公告，位於台南的南科園區分行預定8月9日（星期五）營業結束後裁撤，鄰近可提供替代服務分行為善化分行，地址為台南市善化區中山路366號。

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另外，一銀江子翠分行已取得金管會同意，預定在8月23日（星期五）營業結束後裁撤，未來鄰近可提供替代服務分行為一銀華江分行，地址在新北市板橋區文化路1段329號。

同屬泛公股銀行的合作金庫，則是因為東台北分行原址都更，預定在6月24日遷移新址至台北市松山區光復北路11巷31號1樓營業。

民營銀行中，國泰世華銀、元大銀據點轉向新北市三峽區。國泰世華銀已在5月底完成分行遷移，元大銀則是6月12日新據點正式亮相。

元大銀指出，之所以設立三峽分行，是為了提供新北市三鶯及北大特區貴賓更完善的金融服務考量，元大銀三峽分行據點位在北大特區國立台北大學校門的學勤路與大觀路口，將憑藉集團豐富的資源與投資領域的專業度，為本區客戶打造最安全、專業且優質的金融體驗及服務。

元大銀行今年目前已有3家分行遷址，包含忠誠分行、林口忠孝分行、三峽分行，下一波分行搬遷為西門分行，將由目前台北市中正區搬至台北市文山區保儀路60號，並改為「木柵分行」，原西門分行業務轉由城中分行承接。

而中信銀今年第3季分行異動也已公告，現有南京東路分行預計在9月2日搬至台北市南港區南港路3段9號，並更名為「南港分行」；中信銀「西松分行」預計於113年9月23日搬遷營業地址至台北市松山區南京東路五段241號1樓、2樓。

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