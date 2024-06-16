美國驗船協會估2050甲醇將佔船用燃料42%　業界看變數還不少

▲目前新燃料船以LNG燃料船最多。圖為法國達飛航運的LNG燃料船。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

上周美國驗船協會(ABS)發佈了新一版的《低碳航運展望》年度報告，此次報告預測，到2050年，傳統化石燃料的市場占比將減少至15%，甲醇使用率將逐步上升至42%，氨的使用率預計將增加至33%。對於這樣的預測，國內船公司高階指出，目前採用甲醇的新船訂單已經達到五成，但是氨燃料(阿摩尼亞)有可能後居上，另氫能也在研究中，未來變數不少。

在2023年，新造船訂單中有15%為替代燃料船舶，共284艘船，相較於目前全球現有的30,000多艘(5000總噸以上)船舶，99%的船舶依然是使用傳統燃料。

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今年DNV AFI（挪威驗船協會可替代燃料洞察）平台的最新數据顯示，今年前4個月，AFI數據庫中共新增了93份新訂單，與2023年前4月相比增了48%。截至目前，全球已確認的LNG燃料船共1044艘，甲醇燃料船共281艘。

DNV AFI的數據中，在過去12個月，替代燃料船舶訂單數量佔到近16%；如果以載重噸(DWT)來計算，替代燃料船舶佔到總訂單的32%; 如果再加上LNG運輸船，替代燃料船舶的總載重噸位佔到近40%。

英國勞氏驗船協會在去年9月發布的「船用燃料的未來」中則，分氫燃料與與生物燃料兩大類，預測在氫燃料場景中，到2050年，藍氨和電製氨的合計市場占比將達到20%至60%，平均占比為46%。就長期來看，電製氨會成為採用率最高的船用燃料，到2050年，電制氨的平均市場份額為35%。不過，對於未來價格，以及在應對安全挑戰的同時以所需要的速度擴大基礎設施規模，存在不同的假設，因而不同場景之間的差異很大。在大多數場景中，市場占比介於20%至50%之間，而在最樂觀的例外場景中，預計到2050年，電製氨的市場占比約為80%。

勞氏預測，在在生物燃料場景中：生物柴油、可再生柴油以及液化生物甲烷將成為長期來看採用率最高的船用燃料。預計到2050年，液化生物甲烷的平均市場占比將達到34%。不過，對於未來價格以及供給限制存在不同的假設，因而不同場景之間的差異很大。在大多數場景中，市場占比介於27%至46%之間，而在最樂觀的例外場景中，預計到2050年，液化生物甲烷的市場占比約為50%。這表明目前的共識是考慮到生產生物甲烷的能源受限，液化生物甲烷將無法滿足航運業的全部需求

ABS這次的報告已經是該系列報告的第六版，該系列報告來自於對碳中和燃料的路徑與變革性技術的研究，同時每年更新ABS對於各種船用替代燃料組合的長期預測。

報告中指出，“全球船隊結構正在向更可持續能源的方向積極轉型，當前新船訂單中約有50%(按總噸位計算)採用了雙燃料發動機，並向著更多樣化的燃料轉變，特別是液化天然氣(LNG)、甲醇和氨燃料。 ”

ABS的分析顯示，目前修船廠的修船能力預計可滿足至2027年的需求，但到2035年，改裝需求將繼續增加，這就需要增加修船的能力，以支援燃料改裝。

對於國際各驗船機構的預測與分析，國內船公司高階指出，分析報告每年都在修正，主要看研發進度、燃料取得與售價，目前氨部分預計今年的完成船舶主機設計，如果能順利完成，是有可能超越甲醇，主要是因為甲醇的原料要使用到農產品，有與人類爭糧食疑慮，能否大量生產還有待觀察。