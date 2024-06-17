39歲財富自由！　5000萬買3檔ETF

▲林裕豐專攻美股ETF，除了賺波段外，每年領息也達160萬元。



圖文／鏡週刊

45歲的林裕豐原本在知名媒體擔任社會組組長，靠著股房投資，早於6年前財富自由。鎖定優質標的、分趟靈活操作，主攻美股戰場，是他的致勝密技；15年來，他來回操作VOO、VT等美股ETF，不僅賺波段，每年領息更達160萬元。他強調，好股票帶你上天堂，持續買進，跌深大膽加碼，就能賺到豐厚獲利。

「小豐哥推薦我買連股神巴菲特都愛的VOO（Vanguard標普500指數ETF），去年底買進20股，5月初賣掉，賺進5萬多元。」在《震震有詞》節目擔任企劃的佳琪，因敲通告而熟識林裕豐，她說，以前買個股抱上抱下都賠錢，林裕豐教她買指數型ETF等於投資一籃子好股票，她才開始對投資有信心。

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來回操作 捕獲最大肥肉

林裕豐鎖定持續成長的好標的來回操作、賺波段，「這樣才能吃到最大塊的肥肉。」採訪這天他剛下節目，換上休閒服說，很多人對投資都有個誤區，疑惑存股是不是要buy and hold？「不必跟股票談戀愛啦！只要是好標的，把成本降低就能安心。」

2020年美國股災，熔斷四次，林裕豐以每股250美元買進VOO，至今翻倍賺，「現在一股VOO480美元，約新台幣1.5萬元，10股就15萬元，有錢就買，需要用錢就賣，沒必要給自己那麼大壓力。」

▲美股是集合全世界資金的超級戰場，選擇最多元。（翻攝Vanguard Financial Advisor Services linkedin）

林裕豐能安心投資的關鍵，是因有七成部位、5千萬元都在美股ETF，每年領息約160萬元，「我VOO有1800股，VT（Vanguard全世界股票ETF）有二千多股、VTI（Vanguard整體股市ETF）有1千股；對我而言，個股是『小三』，追蹤大盤的指數型ETF才是大老婆。」

比較特別的是，他不是長抱型的投資人，就算是面對ETF，一樣會看市場訊號進出，「2019年殖利率倒掛，短天期美債殖利率比長天期還高，歷史上十次有九次倒掛都伴隨經濟衰退，所以當時就決定出脫手上的美股ETF，每個月5％、5％這樣減碼。」林裕豐一路賣到當年底，獲利千萬元入袋，沒多久美股熔斷，他才又逢低補貨。

會選擇美股做為核心投資部位，林裕豐強調，美股是集合全世界資金的戰場，像VOO的成分股就有Alphabet、Apple（蘋果）、Tesla（特斯拉）等，投資人可以輕鬆跟著一起成長。

▲45歲的林裕豐擅於股房投資，6年前就滾出數千萬元身價，財富自由。

押特斯拉 2年大漲7倍

七成資金放ETF，三成資金則挑個股買，「只要是龍頭股，市占率、市場競爭力上都具優勢，所以是首選。」而林裕豐獨鍾電動車龍頭特斯拉，即使特斯拉今年第一季營收、交車量皆呈現4年來首次下滑，他仍不改初衷，「我就賭一件事，放眼望去，電動車自駕系統有誰做得贏特斯拉？競爭對手只會做外殼，打不贏的。3年後再來採訪我，我若錯看就道歉。」

▲林裕豐買個股獨鍾產業龍頭，波段操作美股特斯拉，2年賺千萬元。

愛車成癡的他說得篤定，2020年看好特斯拉推出的新車款、自駕系統，林裕豐陸續買進800股，短短2年飆出7倍漲幅，「後來特斯拉無預警全球大降價，壞消息必然成為業績拐點，我在股價300美元以上時先跑一趟（期間曾經歷股票分拆）。」林裕豐獲利千萬元撤出，但仍持續關注，今年初又在約165美元上車。

「我一次就買個幾十股，現在已累積到600股。」他觀察，特斯拉的自駕系統將逐漸成真可行，未來電動車能從停車場到家門口迎接主人，全自動駕駛（FSD）已累積13億英里的里程，鞏固配備相機的純視覺+AI神經網絡運算的正確性，而FSD訂閱服務月費降至99美元，可望成為標配。

對林裕豐來說，好公司遇衰事、市場遇系統性風險，就是進場好時機，「逢週年慶打折，一定要參加。」就像2020年美股短時間內熔斷四次，他馬上進場撿貨。

存股錢櫃 3年賺200萬

另外，經典的例子還有台股錢櫃，「業務單純、成本固定，只要客滿就有利潤，年均殖利率約6％，是存股好標的。」林裕豐長期跑社會線，跟業界保持良好關係，朋友常託他訂位，他因此觀察出，當林森店、SOGO店、敦南店都要不到包廂，次月公布財報必亮眼，股價就跟著上來，「所以當林森店2020年發生大火，隔天我就去撿便宜。」

「那時都是5張、5張掛單買，每天撿一點，買到30張見好就收。」林裕豐解釋，錢櫃是興櫃股票，流動性沒這麼好，「再好的標的，也要控制部位。」之後的新冠疫情也拖累股價，從高點約90元跌到2022年十月的76.8元，他再補貨至50張，終於疫後2023年夏天股價漲到117元，他逢高全部出脫，獲利近200萬元，「錢櫃是我眼中的好公司，但我還是會以來回操作為主。」

▲錢櫃業務單純、成本固定，年均殖利率6％，林裕豐曾危機入市、大膽買進。

大學畢業，考上中視當記者，「在那個三台獨大的時代，能考進電視台很風光，當年我爸還在家門口封街辦流水席請客！」從此林裕豐開啟社會記者的職涯，每天泡在警局，值班工時16小時見怪不怪，「每天睜開眼睛就是扛攝影機跑新聞，根本沒朋友。」他笑說。

而年輕時愛玩車，林裕豐跟朋友投資外匯車買賣，順利賺到第一桶金，「外匯車雙B品牌流動率快，很好賺！抓10％利潤，200萬元的車，我可以賺到20萬元，一個月能賣3、4台。」

股房豐收 42歲退休

賺到滿手現金之後，林裕豐在北市東區投資房地產，股房投資皆豐收，39歲即財富自由，他計算全家一年生活開銷約175萬元，用4％法則回推（175萬÷4％），退休需有4375萬元；而退休後每年提領率維持4％，相當於要找到報酬率4％的投資工具，「這不難啊！買中華電信就有了。」目標達陣，42歲便離開職場。

▲3年前退休後，林裕豐（右1）主持帶狀廣播節目，也常上電視通告分享經驗。（翻攝林裕豐臉書）

退休後，林裕豐每天早上主持帶狀廣播節目，陪二個女兒上學，「我老婆是媒體同事，以前我是她的搭檔攝影！」大女兒對數字很有概念，有次林裕豐買房子帶她去油漆，「女兒在牆壁寫上自己的名字說，以後這間是她的，也常常要我打開她的帳戶檢視VT配息，哈哈！我找到接班人了。」他笑說。



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