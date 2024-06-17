「黃仁勳會加你LINE？」　謝金河：長投ETF絕對比錢交詐騙好

▲財訊董事長謝金河談被盜圖開帳號，詐騙橫行。（圖／記者謝婷婷攝）



記者廖婕妤／台北報導

社群媒體詐騙頻傳，不少名人都曾遭假帳號冒用姓名、照片，創建股票、投資社團，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「黃仁勳會和你加Line？詐騙的教戰守則」為題撰文，指出近期有婦人誤信「假謝金河」，遭騙1200萬元，讓他心如刀割，並強調自己沒有任何LINE群組、社團等，痛斥臉書不受理檢舉詐騙，為了賺錢已經喪失理智。

以下為謝金河臉書全文：

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新聞報導新北市政府破獲一起詐騙集團。受害32人，得手1.4億元，又有一個七旬老婦誤信「假謝金河」，面交10次，被騙1200萬元⋯⋯

看到這樣的新聞一直在播，真是心如刀割。為了反詐騙，過去四年來，我不斷地在FB或電視節目上示警，我一直告訴大家，我沒有任何Line的群組、召集股友社、報明牌、買賣股票。也不會透過FB、YouTube等刊登廣告，但是詐騙的行為仍不絕如縷。

我常說台灣的投資人是全世界最熱衷學習投資的民族，大家參與股市投資，也很可能是全球最積極的，不過，富貴不能險中求，必須努力做功課，更不可以假手他人，靠別人報明牌投資，是非常危險的行為！但仍然有許多人喜歡走捷徑，也給歹徒可乘之機。

很多詐騙手法，其實很容易識破，例如，有人假冒我的名字和你加Line，我保證百分之百是假的。我記得兩年多前在梅山鄉太平雲梯遇到嚴清雅村長，我說每年我都會來爬山，我們加一下Line，我來太平可以跟他聯絡！結果村長說他加了我的Line很久了！我在想我第一次和他見面，他怎麼會有我的Line？原來他加我的Line是股友社的。

還有一次，有一位手提雞蛋的中年男子來辦公室看我，他透過我的秘書約好時間，我不認識他，我問他：我們有約？他說約很久了，我說怎麼約的？他說他一直用Line跟我聯繫，我要他把Line給我看，原來是股友社盜用我爬山的一些生活照。

最近黃仁勳來台刮起強風，黃仁勳又成了股友社的看板人物，連張忠謀、張淑芬夫婦及經濟部長郭智輝、台塑王文淵總裁都成了受害人。從最簡單的邏輯判斷，黃仁勳會主動和你加Line，主動報你明牌？這是百分之百不可能的事，但卻有人相信！

這些年臉書經常刊登我的詐騙廣告，我看到立刻檢舉，但臉書卻不受理，為了賺錢已經到喪失理智的狀態。我常想，要刊登廣告也要我本人，不是我本人，怎麼可以接受詐騙集團的廣告？很多名人參與食品醫藥產品廣告，有人受害都要付連帶賠償責任，但臉書這類平台為什麼不要。

我建議黃彥男部長好好找平台業者溝通，首先是刊登廣告的實名制，刊登廣告的業主必須交待金流，若有人受害，平台業者要付連帶賠償責任，甚至課予數倍罰款⋯⋯

這些年，台灣資金回流，股市也愈來愈水漲船高，ETF的影響力愈來愈大，如果什麼都不懂，就從市值最大的前10家企業下手，再不懂，買了台積電就????要動！或者是長期投資0050或0056這種ETF，絕對比把錢交給股友社或詐騙集團好！

在投資的路上，只要稍微多用一點心，不要想一夕發大財，走旁門左道，腳踏實地，你的生活會更美好！