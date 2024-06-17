台股連5天刷新高！4高息ETF規模破兆助攻　00919績效稱王

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股頻創新高，今（17）日開盤1小時漲逾62點寫22567.34點新紀錄，為連續5個交易日創高，而深受投資人喜愛的台股ETF規模也創新高來到2.25兆，其中台股高息ETF更是成長快速，今年來規模則是增加6417.17億，占所有台股ETF規模增加逾八成，4強ETF合計規模已衝破兆元，顯示出台灣人愛高息ETF的熱度持續增加。

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進一步觀察5檔高息規模達千億以上的ETF表現，其中有兩檔規模今年來增加千億元以上，分別是00919（群益台灣精選高息）、00940（元大台灣價值高息），其中00940為今年新上市ETF，成立規模就高達1752億，另一檔擁有穩定高息的配息政策的00919，今年來規模淨增加1261.28億著實深受投資人青睞，再以這5檔今年來含息報酬率來看，00919群益台灣精選高息ETF上漲21.12%表現最佳。

一樣都是標榜高息，為何績效大不同？市場法人表示，一般而言，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，加上高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上共有22檔台股高息ETF供投資人選擇，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異。

進一步分析00919穩定配高息的選股關鍵，就是精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的行情股。00919第五次配息預估0.7元創下新高，這五次配息紀錄發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，年化配息率連續五季衝破10%，配息一次比一次高，且次次填息，加上今年以來含息報酬率超過兩成，息利雙收下持續受投資人青睞。

此外，00919亦有收益平準金機制，股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋，穩定配高息的台股高息ETF名符其實。00919即將在6月24日進行第五次配息，本次期前配息公告預估配發金額為新臺幣 0.7元，最後進場參與配息為6月21日。

