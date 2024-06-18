資誠：僅38%金融業有擴編計劃　5成不考慮併購

▲資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏(左2)、資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺(右1)、投信投顧公會理事長暨元大投信董事長劉宗聖(右2)、新光人壽董事長魏寶生(左1)。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

資誠會計師事務所（PwC Taiwan）今（17）日發布《2024台灣金融業企業領袖深度訪談專刊》，針對16家台灣金融業者進行調查，提出5大發現，包括62%台灣金融業企業領袖擔憂今年全球經濟將衰退、5成金融業認為升息已達頂點，對今年營收成長有信心、但僅38%金融業預計擴編、50%台灣金融業企業領袖暫不考慮發起新併購。

5大主要發現包括：

1、62%台灣金融業企業領袖擔憂今年全球經濟將衰退，高於整體產業(39%)

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2、50%台灣金融業企業領袖對今年營收成長有信心，高於整體產業(33%)

3、未來一年，38%金融業預計進行人員擴編，較整體產業(43%)略為保守

4、未來三年，50%台灣金融業企業領袖暫不考慮發起新併購，另有44%尚未有看法

5、灣金融業企業領袖的主要威脅為總體經濟的不確定性(56%)及通貨膨脹(56%)，而健康威脅(50%)與地緣政治衝突(50%)並列第二。

台灣金融業企業領袖調查計畫主持人、資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺指出，高達94%的台灣金融業企業領袖認為現有營運模式只能維持不到十年的獲利水準，遠高於台灣整體企業76%。這顯示台灣金融業在經歷過疫情帶來的全球經濟大衰退、各國政府大撒幣和利率政策大轉向後備感壓力，而必須加速於永續及數位的進程。

逾八成台灣金融業者認為，未來三年，生成式AI將促使公司多數員工學習新技能，並將增加產業內的競爭壓力，75%將大幅改變其公司創造價值的方式。

台灣金融業認為生成式人工智慧雖為金融業帶來新機會，但也加劇了資訊安全與網路威脅的風險；嵌入式金融讓跨業、跨界串流儘管變得更為容易，但企業也必須更敏捷、更周全地確保生態圈內所有利害關係人的權益。