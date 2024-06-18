藏壽司店長81K　他嘆「台積電才6萬」！員工曝血淚史：半夜3點下班

▲網友羨慕藏壽司高薪。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

畢業季來臨，不少新鮮人忙著找工作，最在意的想必就是薪資，一名網友指出，藏壽司店長月薪為81K，且多半是24-26歲的年輕人，不禁感嘆，拿著頂大文憑在科技業拚命，領的薪水還比81K少，內心感到不平衡，貼文曝光，釣出網友透露81K內幕，「賺的都是辛苦錢」。

有網友在Dcard發文，貼出藏壽司的薪資消息，店長月薪81K起，多是24-26歲的生力軍，新人不必苦熬年資，就可以快速升遷，接受無經驗的新鮮人。看到此消息，原PO不禁感嘆，「頂大碩畢後，在台積電月薪6xk，在發哥扛I-（考績）的各位，不會心裡不平衡嗎？」

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貼文一出，員工透露，「我有家人是藏壽司店長，經常到半夜2、3點才下班，隔天可能還要接著開早班，也不能隨意休假，我在一線壓力跟工時都沒有這麼大，真心覺得佩服」、「我晚班會留下來加班到半夜，因為事情做不完，會做到符合自己的標準才會下班，但現在不敢加那麼晚了，會被主管罵」。

還有前員工指出，上班到身體健康亮紅燈，「在藏壽司上班一個月，頭禿了一半，胃疼，自律神經失調都出現問題」、「作為之前在藏打工的前學生，如果你有兩副肝跟六顆腎，這8萬塊才領得到哦！曾經7點開早，然後加班到晚餐後才下班，是有1.5小的休息時間沒錯，但那陣子的肝真的可以敲出扣扣扣的聲音」。



其他網友表示，各行各業都很辛苦，「說真的這種工作很吃人格特質吧，通常都是做事高效腦袋靈活的人，不要因為是餐飲業就瞧不起人家」、「你是不是覺得管理一間人數20上下的餐飲很容易，更何況店長還會有KPI」、「藏壽司要當到店長少說3年吧，看過很多待4年的，連副店都還沒當到，而且在藏當主管壓力很大的」。

▼網友分享高薪內幕。（圖／翻攝自Dcard）

