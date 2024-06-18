台積電ADR溢價飆近25%　彭博示警套利交易「帶來痛苦」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

在AI熱潮推動下，台積電ADR（美國存託憑證）今年相對台股現股（2330）的溢價創下2009年以來新高，在2月春節台灣休市期間，更曾一度達到30%的高點。根據外媒《彭博》報導指出，由於台積電股價在台、美兩地交易市場差距至今已來到25%，而5年平均值不到8%，過往因期待兩者價差收斂而在台股買進台積電現股，同時放空台積電ADR的套利策略，套利風險也大幅增加。

台積電ADR周一勁揚2.7%，報每股177.24美元，換算並折合台幣後為每股1,147.52元，較台北交易股票溢價率為24.6%。

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百達資產管理亞洲特殊機會主管Jon Withaar表示，很多人都採取了套利策略，期望美股台積電ADR相對台股的溢價回落到長期公允價值水平，但是這一溢價仍可能走升，屆時會帶來很多痛苦。

今年截至上周五，台積電ADR已飆升66%，同期台股僅上漲55%。然而兩者估值都遠低於2021年觸及的高點。

ADR表現更佳，是因為外國投資者更容易投資。而且，它還是費城證交所半導體等指數、VanEck半導體ETF和iShares安碩半導體ETF等交易所交易產品的成分，這意味著與它們掛鉤的基金必須買入台積電ADR。