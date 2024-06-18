延續郭董退休價！小股東喊飆500元新目標　鴻海AI伺服器動能凶猛

▲鴻海創辦人郭台銘（左）與鴻海董事長劉揚偉在電動車上合影。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

在外資連續拉抬下，鴻海（2317）昨（17）日最後一盤股價突破200元大關，今（18）日早盤開高觸及201元。今年以來，鴻海股價不但飆升90%，更實現8年前鴻海創辦人郭台銘「股價不到200元不退休」的說法，鴻海市值已經來到新台幣2.77兆元，穩居台股市值第二大企業。

根據台灣證交所統計，6月11日至14日這周，外資就在集中市場買超鴻海12萬2,007張，是單周買超第一名，距離買超第二名聯電（2303）的3萬7,738張也見到明顯差距。

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回顧鴻海2016年6月的股東會，郭台銘回答小股東的提問，他說，如果鴻海股價沒有到200元，就不會退休，未來3年間都有大量投資要執行。如今，郭台銘的心願，在鴻海董事長劉揚偉的領導下實現了，鴻海股價攻上200元，創逾16年高點，如果以郭台銘手上174萬張股票粗估，持股市值達3,484億元。

鴻海今年5月股東會，也見到有「小何麗玲」之稱的股東黃雪芬盛讚「鴻海是護國神山之一」，她特別製作手板，上面寫著大大的「鴻海500」，就是希望鴻海股價有朝一日可以站上500元大關。現場小股東們甚至期許劉揚偉可以一直帶領鴻海飛，永遠不退休。

▲有「小何麗玲」之稱的股東黃雪芬特別製作手板，上面寫著大大的「鴻海500」。（圖／記者楊絡懸翻攝）

對於小股東的期待，劉揚偉當時回應，他一直覺得只要把公司經營好，股價自然會反映，他要求經營團隊絕對不要炒作、哄抬股價，要讓市場自然表現，不論未來是200元、300元、或是更高，都是經營團隊的成果，將盡全力朝著愈來愈高的目標來努力。

劉揚偉強調，他的經營原則有8個字，「合法合規，說到做到」，這是他的核心理念，如果有「做不到的風險」，那他就不會去做，他把股東的期望都放在心中，並不是「只是喊喊」而已。

觀察鴻海目前階段的成長動能，除了電動車持續發展之外，AI伺服器的強勁動能最為凶猛，光是2023年營收就有新台幣3,000億元，預計今年將持續成長4成，並且占鴻海整體伺服器營收4成。

換句話說，當全球資通訊產品包括手機、電腦、伺服器、穿戴裝置等「每2台就有1台」是鴻海集團製造，鴻海下一個兆元營收產品就是AI伺服器——尤其目前AI市場商機才剛起步，初期成長發展中。這樣的動能潛力與市場趨勢，皆讓外資看好鴻海接下來的營運成果。

台股6月18日延續多頭格局，鴻海以200.5元開高，一度觸及201元，而後出現獲利調節賣壓，翻黑跌至197元，來回震盪。法人表示，雖然開始見到獲利了結，但長期來看，AI題材已獲得外資認可，還有機會見到鴻海上漲。