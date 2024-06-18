金融防詐來了！Meta推廣告主驗證「秒看出資者是誰」　助提高警覺

▲Meta推出金融服務業廣告主驗證，以及一眼識別廣告出資者「反詐騙中心」一站式指引。（圖／Meta提供）

記者楊絡懸／台北報導

詐騙是跨平台、跨產業不可忽視的嚴重議題。為了增加金融服務業廣告的透明度，同時促進消費者安全，Meta台灣自6月起，陸續要求金融服務業廣告主完成驗證程序，幫助消費者辨別廣告的出資者與受益者，降低廣告出現欺詐與假冒行為的可能性。

為了更進一步與政府與業界共同努力防範詐騙，Meta也正式推出「反詐騙中心」，以一站式的指引，幫助大眾識別詐騙的多元樣貌、學習防詐的安全祕訣，共同提升全民的防詐意識。

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Meta表示，透過AI技術與內容管理團隊執行政策，偵測及處置Facebook和Instagram平台上數百萬則內容，並不斷優化採取應對措施。自6月起，為了提升廣告的透明度並促進消費者安全，Meta已逐步要求鎖定台灣消費者的廣告主，在刊登任何金融商品或服務廣告之前，需要先驗證廣告的受益者和出資者。

「如果出資者與受益者相同，則僅需要驗證該廣告的受益者。」Meta指出，這些廣告主必須於所有金融商品與服務廣告上，揭露廣告出資的個人或組織的名稱，才能讓該則廣告遞送給台灣的消費者。

也就是說，民眾如果滑到金融服務業廣告時，即可點選廣告上的出資者與受益者進一步了解詳細資訊，判斷該則廣告是否值得信賴。

除了要求金融服務業廣告主需完成驗證、提供工具給消費者辨識廣告資訊，Meta也持續提升民眾數位素養，今年推出全方位防詐教育計畫，包含推廣基礎教育、拓展廣度、加強深度等三大方向。

Meta表示，首先，正式推出「反詐騙中心」，以一站式指引提供給大家預防詐騙的相關工具與資訊，讓民眾預先建立面對詐騙時的基礎概念。

此外，Meta不僅定期在線上線下推出防範詐騙教育活動，也積極拓展廣度及加強深度，支持長期專注於防詐教育的MyGoPen推出《好膽麥詐》防詐系列短片，協同內政部警政署刑事警察局、台北市電腦公會及首次加入的LINE，一起廣泛地讓民眾理解詐騙型態的多樣化。

Meta更透過《防詐培訓營》Messenger聊天機器人線上遊戲，以趣味又不失真實的深度互動方式，讓民眾換位思考，進而增強防備心、降低被騙的可能性。近期，也由Messenger拓展至MyGoPen的LINE帳號上，共同強化全民防詐意識與數位素養。