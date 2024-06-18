必應股東會通過配發4.5元股利　下半年插旗基隆、拓展中國市場

▲必應創造股東會。（圖／必應創造提供）



記者廖婕妤／台北報導

必應創造（6625）今（18）日召開股東會，由董事長周佑洋主持，會中承認並報告112年度營業概況、盈餘分配，通過分配每股現金股利3.5元及股票股利1元；展望下半年，7月將首度插旗基隆，打造全新展演空間，除持續深耕演唱會及各項商業演出活動，也將積極拓展中國演出市場製作與執行。

周佑洋表示，必應創造去年在疫後演唱會市場大爆發之下發揮專業實力，整隊力求回血重返成長軌道，總營收創下公司成立10年以來新紀錄，今年Q1、Q2也持續穩定成長，將持續提升能量因應市場，積極尋求更多元的經營角度。

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周佑洋指出，去年Q1至今必應也接連統包國外藝人來台演出的硬體相關業務，包括美國搖滾天團OneRepublic、南韓女子天團BLACKPINK、英國搖滾天團COLDPLAY，及新生代偶像團體(G)I-DLE、IVE等，更廣伸觸角投入主辦業務，參與日本搖滾天團ONE OK ROCK、靈魂歌姬Aimer台灣巡演部分主辦。

展望今年下半年，周佑洋提到，除持續深耕演唱會及各項商業演出活動，也將積極拓展中國演出市場的製作與執行，尤其運用軟硬體資源整合的優勢及與國際接軌的硬體設備，服務更多海內外藝人及表演者的精彩演出。

周佑洋也說，近年參與的主辦業務，也朝向「引進更多優秀境外藝人來台演出」的目標邁進，鎖定各種量能的演出場地洽談場館運營可能性，7月將首度插旗基隆，在沙灣歷史文化園區結合傳統古蹟與藝術文創，把原本舊公車站華麗變身為三層樓高、佔地約300坪的全新展演空間「B’IN LIVE SPACE–KEELUNG」，提供完整且專業的演出場域，以點、線、面延伸同步呈現藝文展演、文創展覽及音樂表演活力。