綠界下半年配息9.1元！Q3上線兩大服務：大數據平台、綠界Pay

▲綠界科技舉行股東常會，會後董事會推選總經理梁維誠（左三）擔任新任董事長。（圖／綠界提供）

記者楊絡懸／台北報導

第三方支付龍頭業者綠界科技（6763）19日召開股東常會。綠界表示，今年7月將正式上線「綠界大數據平台」，提供商家客戶全方位的交易分析與產業洞察，快速了解消費趨勢，並帶進具有效益的廣告流量；此外，「綠界Pay」App也預計將於今年第三季上線。

綠界公布2023年度營業績效，稅後淨利3.96億元，年成長3.4%，獲利率年增8.8%，每股稅後淨利（EPS）21.66元，並將於下半年配發現金股利9.1元，會中順利完成一席董事補選。股東會後接著召開董事會，推選總經理梁維誠擔任新任董事長。

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綠界科技擁有每年近千億元的健全金流系統與強大資安防護能力，自2023年第三季成立子公司「綠界大數據應用科技股份有限公司」，積極布局AI、發展數據分析系統，經歷近一年的研發規劃，推出「綠界大數據平台」，將成為綠界科技集團體系中的競爭優勢，有別於其他第三方支付業者。

綠界表示，「綠界大數據平台」運用深入資料剖析與比對，大到產業類別，小至品項種類，彙整成數據與圖表，提供賣家全面性的動態總覽，找出產業優勢與潛在消費者，協助商家作出明確的商業決策，同時可結合數位工具實現精準行銷，利用廣告挖掘有價值的流量，降低不必要的成本，提升訂單轉換率，為賣家打造新一代電商數據應用平台。

▲綠界科技董事長兼總經理梁維誠。（圖／綠界提供）

此外，「綠界Pay」App也預計將於今年第三季上線，一般民眾可下載並綁定信用卡成為簡單好用的支付工具（如同LINE Pay）外，更可以透過簡單的線上申請動作，成為收款會員，利用「綠界表單」（類似Google表單但具有金物流功能）為收款工具，可使團購主、直播主、小賣家、私域流量經營者等免費輕鬆上架商品，還可靈活運用於活動課程報名等，讓支付工具也能輕鬆地變成收款工具。

綠界科技董事長梁維誠表示，隨著網路購物需求崛起，電商平台紛紛調漲費用，使得店家也面臨經營成本壓力，不得不精打細算。綠界科技於今年3月再度挑戰全台網購及電商平台業者，主打信用卡交易手續費 1.68%，並提供電子發票免費3個月服務，減輕店家開店的負擔，於是申請店家數增加3倍。

展望未來，綠界強調，將繼續突破現有框架，積極拓展新業務，不斷推陳出新，提高產品競爭力及客戶滿意度，致力於打造完善防弊及阻詐的金融科技，達成買家、賣家及集團本身三贏局面。