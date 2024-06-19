NVIDIA成市值最高企業　亞洲晶片股跟著狂歡

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒CNBC報導，NVIDIA乘著AI熱潮成為全球市值最高的公司後，亞洲半導體及相關股票週三上漲。NVIDIA週二上漲 3.6%，將市值提升至 3.34 兆美元，超過微軟，目前市值為 3.32 兆美元。

投資人對NVIDIA的樂觀情緒蔓延至亞洲科技股，台積電股價上漲 4.34%。台積電生產NVIDIA的GPU，幫助支援大型語言模型，可以識別和產生文字的機器學習程式。

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鴻海股價上漲了4.78%。它與NVIDIA建立了戰略合作夥伴關係，共同建造人工智慧工廠。

日本科技股也上漲，其中包括半導體測試設備供應商Advantest，根據彭博社報導，NVIDIA是該公司的客戶之一。

儘管彭博社報導NVIDIA 在 Advantest 總銷售額中所佔比例不到 1%，但該股週三漲幅高達 3.86%。

日本軟銀也擁有晶片設計公司ARM的股份，其架構用於 NVIDIA晶片，股價上漲 4.19%。

NVIDIA的價值鏈也延伸到韓國，包含記憶體晶片製造商SK海力士和三星電子集團。三星股價上漲3.38%，SK海力士上漲7.04%。SK 海力士提供NVIDIA高頻寬記憶體（HBM）晶片，用於 AI 晶片組。