長榮航暑假訂位旺　「黃仁勳旋風」狂催AI伺服器貨運需求

▲長榮航空。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

航空客、貨運需求大爆發，推升航空股近期股價攀升，長榮航（2618）客運進入暑假傳統旺季，訂位狀況優於預期，貨運受惠AI伺服器需求強勁，整年看起來都不錯，股價站穩37元要挑戰前高；華航（2610）同樣客貨齊發股價再見24元；星宇航空（2646）更因為董座張國煒在股東會中霸氣發言，3天股價漲3成；台灣虎航（6757）拚年底前轉一般板上市，股價站穩50元關卡。

客運方面，長榮航自7月起國際航線開徵訂位服務費，每張票為25美元，預計Q2平均載客率達8成，Q3暑假旺季訂位率更勝Q2；總經理孫嘉明今日表示，暑假是每年最旺季節，目前7、8月訂位狀況都符合預期。

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貨運部分，長榮航受惠第9架777F貨機引進，運力增加，加上中國電商、台灣AI伺服器等需求旺，貨運價量齊揚；孫嘉明指出，NVIDIA執行長黃仁勳來台後，AI伺服器相關出貨量都很不錯，近期洛杉磯需求強勁，包括亞馬遜、Google、Meta等都用貨機送到洛杉磯，運價從每公斤9美元漲到每公斤12美元；另像是沃爾瑪、Gap等成衣產品也都有不少包機到西雅圖。整體來說，貨運價格持續上揚，貨運來看整年都不錯。

此外，外資看好航空客運維持高票價、貨運開始全新循環週期，因此給予長榮航買進評等，並將目標價由30元調高至43元。長榮航今收37.9元，上漲0.6元或1.6％，成交量逾13.4萬張，三大法人買超逾1.7萬張，其中投信已連續15個交易日站在買方，外資連2買。

華航進入客運旺季，暑假訂位率也達8成；貨運部分電商及半導體機台空運供貨仍持續增加，艙位需求強勁，將優先布局高價與高時效性貨源，加強爭攬臨時包艙及包機商機。華航今收23.65元，上漲0.3元或1.28％，成交量逾8.3萬張，三大法人買超2856張，其中外資及投信皆為連2日買超。

星宇航空董事長張國煒上週股東會中表示，疫情間造成的虧損會是最後一次虧損，更發豪語說10年內獲利率可跟長榮航、華航相比，並將在2026年迎來爆發性成長，帶動近日股價噴漲，3天來漲幅就有3成。星宇今收30.65元，上漲2.86元或10.29％，成交量逾10萬張。

至於台灣虎航（6757）今日股東會則提到，今年要轉進一般板上市，整體營運狀況下半年可優於上半年，並積極擴大越南布局，全年營收可望大幅增加。台灣虎航股價站穩50元關卡，今收50.4元，上漲0.3元或0.59％，成交量1001張，三大法人買超455張。