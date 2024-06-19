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生技股再添新兵！　罕病新藥廠「安基生技」25日登興櫃

▲▼安基生技董事長黃文英。（圖／記者高兆麟攝）

▲安基生技董事長黃文英。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

生技類股再添新兵！安基生技 (7754)訂於25日以每股新台幣45元參考價登錄興櫃交易。安基生技是台灣大學創新育成中心孕育成立之新藥公司，公司專注於開發皮膚、神經、罕見疾病領域之First-in- Class 及 Best-in-Class小分子新藥，是國內少數擁有自轉譯研究至臨床前與臨床後各研發階段的創新藥物產品線，且已簽立歐美國際專利授權合約。

安基的經營團隊由具備國際藥廠40多年藥物開發經驗的黃文英領軍，黃文英曾於2016年成功實現順天醫藥生技（6535）進入台灣資本市場並成功上櫃，目前公司研發專案AJ201已在美國進入臨床2a尾聲，並預計將於今年第三季臨床解盲，接下來AJ302和AJ202也將陸續投入資源進入臨床階段，為未來的授權和上市奠定了堅實的基礎。目前公司的主要股東包含台杉、台安、兆豐、合庫、彰銀、台企銀、中盈、創新工業等政府及泛官股創投機構，並吸引富邦金、統一國際、永豐金、友華生技醫藥、國聯、大樹醫藥、萬豐資本、黑木創投等專業生技法人投資機構支持，公司預計於2025年遞件申請上市櫃。

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安基生技具有高度轉譯研究及產品開發能力之經營團隊，鎖定神經病變、皮膚疾病及罕見疾病等具有高度醫藥未滿足需求的疾病領域，目前主要開發下列三種新藥：

1.AJ201：治療罕見病甘迺迪氏症/脊髓延髓性肌肉萎縮症罕見疾病的小分子新藥。公司已與美國那斯達克上市生技新藥公司Avenue Therapeutics Inc.簽立歐美專屬授權合約，總授權金額高達2.5億美元。AJ201是多年來少數進入甘迺迪氏症病人臨床試驗的First-in-Class創新小分子新藥，公司已在美國完成1b/2a期臨床試驗收案及給藥，預計將於今年第三季臨床解盲。

2.AJ302：治療化療引起的周邊神經病變疾病（Chemotherapy – Induced Peripheral Neuropathy, CIPN）創新藥，全球癌症患者中，需要接受化療者約有68%會經歷神經性疼痛，而其中約30%病患會發展成為慢性神經性病變疼痛。AJ302是安基生技自主研發，用於治療化療引起的周邊神經疾病的創新藥物。AJ302是具有高度專一性的HDAC6抑制劑，其作用機制為增強神經束內微管蛋白的乙醯化，是神經修復過程中的關鍵，該藥物已獲得FDA同意執行一期臨床試驗。根據RESEARCH AND MARKETS報告，預計CIPN治療市場規模將從2024年的16.5億美元成長到2028年的22.5億美元，年複合成長率達8%。

3.AJ202：是治療雄性禿髮的新一代皮膚用藥。主要療效是透過有效分解雄性激素接受體，而達到抑制雄性激素過多所刺激的毛囊生長週期太快所導致的落髮。AJ202除了可以促進雄性激素接受體的分解之外，同時具有提高皮膚內的抗氧化能力與抑制長期慢性發炎的現象，進而恢復毛囊內幹細胞的活力氧化能力及抑制長期慢性發炎的特性，恢復毛囊內幹細胞的活力。AJ202外用劑型設計可降低不必要的副作用，提升使用安全性與舒適性。目前公司正執行臨床前動物實驗。2023年全球雄性禿市場規模估計為27.2億美元，預計將以高於8%的年複合成長率增長。

目前人口高齡化與環境污染日益嚴重，已導致皮膚、神經領域疾病等慢性病逐年增長的趨勢，安基即鎖定神經病變、皮膚疾病及罕見疾病等具有高度醫藥未滿足需求的疾病領域。

關鍵字： 安基生技

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