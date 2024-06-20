郭智輝再強調不缺電！　「7月起每月公告用電數據」讓大家安心

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

昨日晚間西門、屏東都有出現停電，外界也擔憂缺電危機再現，對此，經濟部長郭智輝今（20）日再度強調「沒有缺電」，並公布從7月開始，每月都會公告有多少電、會用到多少電，全部都公開，讓大家能夠安心。

郭智輝表示，已經講過很多次「沒有缺電」，因此也決定，為了讓大家能夠了解，經濟部把充分供電的機載電力，跟每天在維修降下多少的基點，會有供應多少電，到年底前每個月、從7月開始到12月，通通會公告給大家瞭解，讓大家可以安心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭智輝指出，會完全公告我們有多少的電、會用到多少的電，包括夏天會用多少電、10月份為了要降碳會用多少電，全部公開，讓大家能夠了解，再請大家指教。

至於昨晚跳電的原因，郭智輝則說，目前還沒有收到報告，沒有收到的話，就不能隨便亂講。

此外，總統賴清德昨日宣布將在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，可討論核電議題，郭智輝指出，氣候變遷造成的影響非常大，也是世界跟社會上大家討論的議題，昨天成立國家氣候變遷對策委員會，好像有談到四接跟核電，希望能夠收攏社會更多意見作為參考，是一個討論的議題，現在還談不到經濟部要怎麼做，經濟部就是根據大家的討論，根據學者專家評估，再來做後續的進行。