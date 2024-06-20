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AI推升市場情緒！美股、台股Q3看俏　一表讀懂全球股市展望

▲美股與台股表現亮眼，吸引投資人的目光。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

AI議題發酵下，美股與台股表現亮眼。瀚亞投信20日表示，美國經濟具韌性，西歐與中國採購經理人指數（PMI）皆出現改善，全球製造業也走出庫存陰霾，相關數據皆佐證經濟實現「軟著陸」，也就是未來10季有4個季度GDP維持成長，股市行情依舊看好；尤其AI將走入應用端，受惠產業也將擴大，持續看好美國與台灣的股市表現。

瀚亞投信投資長林如惠表示，美國家戶資產負債狀況維持健康水平，消費動能的復甦值得期待，但考量相對高的利率環境與中國經濟正面臨結構性挑戰，預期全球經濟今年、明年將呈現低個位數溫和成長。

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林如惠表示，美國聯準會（Fed）利率決策仍左右市場情緒，近期美國經濟數據好壞參半，但市場仍對9月降息抱有希望，搭配AI議題持續使市場情緒高昂，成熟國家企業獲利也相繼上修，全球主要股票市場都具上漲潛力，投資組合當中股票不可少。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部副總經理林元平表示，美股進入盈餘上升週期，今年、明年美股企業盈餘分別成長8%與6%，全球雲端業者在2024年的雲端資本支出年增率達44%，相關雲端業者也相繼加大投資力道，以競逐AI商機；尤其美國4大雲端業者均加大投資力道，將有利於美股大盤持續向上，而投資人也將重新聚焦企業獲利本質，青睞積極投資AI與數位化轉型的產業與公司。

林元平說，市場從1955年以來，經歷過大型主機、微電腦、個人電腦、手機與伺服器、平行運算及物聯網時代，目前平行運算與物聯網發展歷程的一半，而AI將為市場帶來新的運算典範轉變，此題材的結構性成長力道將可望持續到2035年。

▲「全球股票市場」今年第三季展望。（圖／記者楊絡懸製表）

▲「全球股票市場」今年第三季展望。（圖／記者楊絡懸製表）

身為AI重要供應鏈的台灣，今年來也成全球資金熱點，台股今年漲幅已逾20%。瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏說，由於美國經濟仍具有韌性，企業獲利重回成長軌道，AI的需求大幅成長下，將有利於台廠生產力循環向上，但投資人仍須注意當前股價評價偏高、中國經濟仍陷泥淖，加上全球地緣政治所帶來的風險。

姚宗宏說，2024年台股漲勢主要來自於基本面好轉及市場對未來創新成長的期待，下半年台股評價可望持續走高，儘管短線上台股可能會有拉回風險，但都屬正常現象，預期未來在資金充沛與產業基本面持續走強下，台股多頭格局得以延續，建議投資人拉回應偏多操作。

另外，除了美股與台股，歐股未來一年本益比也具有上修空間。林元平表示，景氣的好轉、加上歐洲央行開始降息，本益比可望獲得上修，從當前水位約13.7倍上修至14.8倍；而歐洲與美國經濟增速差也逐漸收斂，兩者評價面也有望逐季收斂。

林元平說，印度總理大選甫結束，因結果不如市場預期，印股短線上出現震盪，但過往印度選後即使執政黨組成聯合政府，也不影響改革推進路徑，印度長線經濟動能仍相當強勁，中長線仍看好印度股票上漲潛力，建議可定期定額布局。

關鍵字： AI股市經濟美股台股投資

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