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國泰世華CUBE打造質感金融　每月登入次數逾4000萬次

▲▼國泰世華CUBE打造質感金融　每月登入次數逾4000萬次。（圖／業者提供）

▲國泰世華銀行數位品牌「CUBE」以CUBE App及CUBE信用卡做為生活金融服務核心，搭配獨有的留白金融美學，其CUBE App具美感及設計感的介面，客戶滿意度持續提升。

財經中心／綜合報導

國泰世華銀行數位品牌「CUBE」以CUBE App及CUBE信用卡做為生活金融服務核心，搭配獨有的留白金融美學，其CUBE App具簡約及美感的介面，不僅客戶滿意度持續提升，更在設計師以及UI/UX領域的專家評選中，獲得「整體配色美觀、操作直覺好上手」的評價。截至2024年4月，國泰世華1100萬名客戶中有730萬名為數位用戶，每月數位登入次數超過4000萬次，CUBE卡亦擁逾600萬卡友。CUBE將持續透過「一卡、一帳戶、一App」的策略，針對不同客群提供其人生各階段所需並兼具便利、安全及個人化的數位金融服務。

根據國泰世華與數位顧問公司合作進行「職人調查 」，針對銀行業行動銀⾏App視覺美感與操作體驗進行評分，CUBE App因清楚、簡單的介面設計，在操作體驗上，獲得85%填答的UI/UX設計師與UX領域專家使用者「高度評價」，特別於登入App流暢度以及查看帳戶明細等項目上最為滿意；整體視覺設計上，也有逾60%認為CUBE App整體配色具質感、設計感。同時，根據國泰世華與市場研調機構合作調查，在數位領導地位評價上，國泰世華仍維持市場第一。

▲▼國泰世華CUBE打造質感金融　每月登入次數逾4000萬次。（圖／業者提供）

▲國泰世華發布2024年CUBE全新形象廣告，透過職人故事，傳遞「執著創造可能」的態度，呼應CUBE品牌「為可能竭盡所能」的核心理念。

國泰世華近日對外發布2024年CUBE全新形象廣告，透過三位職人故事，傳遞「執著創造可能」的態度，呼應CUBE品牌「為可能竭盡所能」的核心理念。其中，三牲工作室創辦人暨攝影師Yang以專業寵物攝影紀錄、分享毛小孩故事，增加毛小孩被認領養意願；新銳書法家王意淳憑藉對文字的執著，將書寫化為藝術創作；宜蘭滑板運動推廣第一人林大為自掏腰包建立宜蘭第一個室內滑板場，免費提供給家境清寒的選手練習，並培育多位前進國際賽的新生代滑板選手。三位職人都用執著的力量，創造更多可能，而CUBE執著於追求金融服務更好的體驗，與客戶共同開創人生中各種可能。

國泰世華銀行副總經理陳冠學表示：「CUBE以客戶需求出發，秉持『為可能竭盡所能」的理念，透過跨團隊、跨子公司的數位整合策略，提供客戶『簡單、好用、美感」的質感金融體驗，成功加速客戶往來黏著度，有效提升數位交易人數年成長近3成。CUBE App整合銀行基金、智能投資、證券及保險產品，提供一站式的資產管理服務，串聯各集團子公司業務，讓客戶可一目了然整體資產水位及配置狀況，以便理財規劃。在安全性上，CUBE App亦有多重安全防護，包括安全健檢機制、內建偵測帳戶安全等級，以及領先同業推出登入兩步驟驗證服務。陌生裝置登入時須經過第二道驗證檢核，偵測到用戶換新機時也會重新啟動驗證，讓客戶享有便利且安全的金融服務體驗。」

▼CUBE品牌2024年全新形象影片。

 

關鍵字： 國泰世華CUBE數位

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