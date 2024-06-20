華新科、佳邦擬參與台灣晶技私募　共認2.5萬張、認購價93.5元

▲華新科董事長焦佑衡。（圖／華新科提供）

記者高兆麟／綜合報導

華新科（2492）及佳邦科技（6284）參與認購台灣晶公司技私募發行之普通股，台灣晶技公司於五月二十八日股東會通過辦理私募現金增資發行普通股上限25,000仟股案，華新科及佳邦科技公司考量在被動元件產品線上的擴充及人工智慧、智能科技、物聯網之發展，決定與台灣晶技公司進行策略性合作，參與此次私募發行之普通股，本公司及佳邦科技公司分別認購20,800仟股及4,200仟股，認購價格每股93.5元。

華新科於MLCC、Chip R及RF射頻元件等領域已具有一定的市佔規模，同時近年來在保護元件市場的布局亦已有顯著績效，除了大中華地區的生產及行銷網絡已深耕多年，在全球佈局上已有明顯成效，不論在東南亞或東北亞都已有厚實的基礎。為強化被動元件產品線上的擴充及人工智慧、智能科技、物聯網之發展，此次與佳邦科技共同參與台灣晶技(股)公司私募，未來不論在封裝製程、陶瓷材料研發、物聯網市場拓展、人工智慧產品開發等領域都有合作綜效。此次私募將有助提升公司競爭力，同時在客戶與市場擴展也注入新動能，雙方對此次合作均樂觀看待，潛力可期。

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佳邦主要業務為製造與銷售保護元器件、濾波器件、微波複合化微型天線及電源器件，在竹南、台中以及大陸地區之無錫與蘇州皆設有生產基地，並在台灣、大陸地區與日本皆設有研發實驗室，能夠就近提供客戶服務。主要產品應用於3C、車用電子、穿戴裝置、網通和消費性電子等領域。近年AI、行動通訊和物聯網等市場快速發展，客戶產品應用也不斷增加，佳邦配合客戶不論在既有應用上新設計，或是新產品新規格的開發，都有大幅成長。佳邦決定參與此次私募。通過此次策略合作，佳邦將整合資源，並在製程、材料研發、市場拓展及AI產品開發等領域帶來協同效應，這將進一步強化佳邦在AI、行動通訊、物聯網及車用等應用的布局，攜手共同拓展歐美市場，增加產品的縱深與廣度，並在市場定位上實現差異化，為股東創造更高價值。

台灣晶技公司在頻率控制元件耕耘多年，具有一定之產業領導地位，相關產品廣泛應用於行動通訊、網通設備、物聯網、汽車電子等市場；並致力於提供高頻、高穩定度、寬溫、超小型化之產品，以符合未來之5G+、AI、車用等終端應用產品發展趨勢。透過此次策略合作，將結合被動元件產業聯盟之集團資源，進行產品應用與技術開發合作，且客群及銷售渠道存在市場拓展空間，可協助未來產品規劃發展並擴大產品市場之應用；未來在被動元件相關產品之模組結合、製程技術開發、應用市場拓展及AI產品開發等領域都將具有合作綜效，進而穩定及強化產品市場之營運競爭力。