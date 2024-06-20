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日圓甜甜價要掌握！　滙豐估兌美元年底升至152

▲日圓,日幣,換匯。（圖／記者陳依旻攝）

▲日圓。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

滙豐銀行今（20）日舉行「2024年下半年投資展望」，私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲認為，日本央行第3季可會「溫和升息」，估計美元兌換日圓升值到152，而黃金價格因地緣避險情緒紓緩，年底前每盎司應會回落2090美元。

范卓雲分析，因為日本經濟已告別通縮，日本央行第3季會升息15個基點（0.15個百分點），可壓抑日圓大幅貶值的風險，預期在今年底日圓溫和反彈回到152（今日為158.1兌1美元），這也和美國聯準會9月升息有關。

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金價表現也受到矚目，范卓雲分析金價走勢指出，今年上半年黃金由於地緣政治衝突，例如中東戰爭帶動避險需求，各央行也大買黃金，使黃金上半年的確成為表現最好的資產，但在下半年，滙豐建議中性配置，因為評估年底黃金會回檔到每盎司2100美元以下。

范卓雲接著指出，因為目前黃金已經有足夠的政治風險溢價，下半年隨著風險情緒改善時，避險資金的動力就會紓緩，但黃金價格仍會站穩在2100元，大約2090美元左右的區間，大約較目前跌價10%。

展望未來六個月，滙豐銀行傾向偏高比重配置全球股票、美國國債和全球投資等級債券。美國市場仍然是滙豐相對看好且在全球股票組合中佔最大的比重配置，同時對亞洲股票保持偏高比重配置。由於受到高利率環境的支持、各國央行降息步伐不一致，以及地緣政局不明朗帶來的避險需求，滙豐持續看好美元走勢。

范卓雲表示，今年下半年的投資前景感到樂觀，並持續專注於將現金投入偏高配置的全球股票和債券市場。我們相信債券殖利率已見頂，全球經濟周期亦已見底。這意味著投資組合的表現將受到雙引擎驅動：吸引人的債券殖利率和不斷擴大的企業盈餘成長。
 

關鍵字： 金融投資日圓黃金滙豐

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