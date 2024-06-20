5月外銷訂單年增7％連3紅　Q2估年增1成

▲外銷訂單連3紅。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部今日公布5月外銷訂單為488.9億美元，月增3.8％、年增7％，連續3個月維持正成長，主要是受惠高效能運算、AI及雲端產業等需求擴增，下游客戶回補庫存，加上部分原物料價格上漲所致，預期6月金額會比5月增加；累計今年前5月外銷訂單為2293億美元，年增2.2％。

經濟部說明，按貨品別觀察，受惠新興科技應用需求熱絡，支撐資訊通信及電子產品接單成長，分別年增11.4％及9.2％；光學器材因大尺寸電視面板價格續漲，帶動接單增加，加上光學鏡頭接單成長，年增7％。

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經濟部指出，傳統貨品方面，化學品及塑橡膠製品因下游客戶回補庫存，加上部分原物料價格上漲，帶動接單分別年增17.1%、8.5%；基本金屬及機械則因全球景氣復甦步調不一，用鋼產業需求動能遲緩，業者對設備投資仍偏謹慎保守，致分別年減1.5%、0.5%。

展望未來，全球景氣復甦力道仍受高利率壓抑，加上美中貿易紛爭未歇，以及地緣政治風險仍在，恐影響全球貿易成長及外銷接單表現；不過，高效能運算、AI等新興科技應用加速拓展，加上我國半導體產業及伺服器等供應鏈具競爭優勢，有助於維繫外銷接單成長動能，整體來說Q1是谷底，Q2優於Q1，Q2年增率上看1成，將回到成長軌道、逐季攀升。