遊戲業正要過冬！「三大遊戲股」鈊象、智冠、橘子紅什麼？

▲遊戲業在2024年氣氛相對保守，遊戲股該怎麼看？（圖／免費圖庫Unsplash）

文／玩股特派員

遊戲股通常是放假概念股之一，但是經歷疫情後的快速擴張，遊戲業在2024年氣氛相對保守。台灣玩家雖然願意付錢，但新遊戲也已經不容易卡位。那市值最大的三檔遊戲股鈊象、智冠與橘子，在這樣的大環境條件下，有怎樣的競爭優勢呢？

長假概念股分兩種，旅遊股、航空股和遊戲股，有錢旅遊，沒錢手遊。不過，線上遊戲類型眾多，玩家型態又各有不同，所有遊戲股都會因為長假而受惠嗎？沒有假日利多或展覽刺激的時候，遊戲股又如何經營？

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同時，整體遊戲市場經歷過疫情所帶動宅經濟快速擴張，疫情結束後紅利便衰退下滑。市場調查機構Newzoo說，遊戲市場2015～2021年時成長率為7.2%，但2023年末到2026年，預估成長率為2.7%。玩家每季玩遊戲的平均時間，從2021年到2023年減少26%，今年預料仍會持續這種下滑趨勢。

2023年全球遊戲市場總營收目前來到約1,840億美元，雖較前一年1,829億美元微幅成長。但2024年以來，整體環境因通膨而氣氛保守，全球包括EA、T2、Nintendo與SEGA都有人事方面的裁員與重組計畫，目前已有約8000名員工被裁員，也不容易推出新作品。

即使如此，根據為手遊提供貨幣化服務的公司SuperScale發布的《好遊戲不會死》白皮書（The Good Games Don’t Die），手遊的夭折率為83%，這意味著有一定比例的遊戲將在三年內消亡。比起開發新遊戲，遊戲業偏好復古IP，並將舊遊戲開發為可以跨平台遊玩，以留存舊玩家並提高消費意願，以延長遊戲壽命。

再回到台灣遊戲消費市場特色來說，台灣網路滲透率與智慧型手機滲透率高，能快速接納新技術和趨勢，雖然人口僅2300萬，但付費玩家產生的營收更是全球前幾名。

2023上半年YoY遊戲下載持平不再增長，總收入則成長16%，顯示市場競爭激烈，但玩家付費意願良好，雖然不利於新進業者，但是能持有經營多年的經典遊戲IP的業者，就是最強的護城河。

台灣市值最大的三檔遊戲股：鈊象（3293）、智冠（5478）與橘子（6180），也都兼顧遊戲產業鏈上下游的「設計開發」與「營運發行」，各有不同的代表遊戲與經營模式，又分別有怎樣的優勢呢？

● 鈊象電子（3293）市值：1500億（代表遊戲：明星三缺一）

鈊象成立於1989年，主要自製博弈休閒網路遊戲與商場用遊戲機，《明星三缺一》由2000年開發為PC單機，2004年就有線上版。2013～2014年由桌機轉向手遊，再轉向海外授權，2019年後美國因疫情關閉實體娛樂場所，線上休閒與博弈遊戲業推升，讓鈊象海外營收（歐美、東南亞）大爆發，近三年商品比重有九成以上靠網路遊戲。

以近十年的EPS變化來看，2016年向手遊轉型讓EPS翻兩倍，2019年轉往海外授權又翻了兩倍。2022年由於配發股票稀釋EPS，2023年仍持續成長。鈊象今年再度擬配發股票股利，預計發放現金股利35元、股票股利10元，是近10年來第二度發放股票股利，6月24日將召開股東常會，討論股利分配案。

此外，持有鈊象的ETF也相當多檔，而且是以高股息ETF為主。持有最多的是00919、00940、00939等9檔ETF，投信持股比重約6.03％。

以近十年份的月線圖來看，影響鈊象走勢的與其說是季節性題材或新遊戲收入，不如說是獲利模式轉型的影響更大。2022年除權後稀釋股價，由796跌至低點343，但股價持續上漲，2024/6/17創1215歷史新高。

● 智冠科技（5478）市值：217億（代表遊戲：持有轉投資公司網龍、大宇資等自有IP《金庸群俠傳Online》、《吞食天地》等）

智冠成立於1983年，是台灣第一家股票上櫃的遊戲公司，為台灣最大的遊戲軟體通路商。過去曾代理魔獸世界長達10年，直到暴雪在2015年收回代理權。不過以營收占比來看，智冠在遊戲方面的營收占比約六成，金融科技事業群兩成，廣告行銷及其他約兩成。

以近10年EPS表現來看，智冠EPS在2019後才開始創高，2020年的7.76幾乎是2018年的3.7元翻倍。當時集團內部透過轉型與縮編至三大事業：MyCard、金流業務（2018整合藍新科技）與中華網龍（遊戲授權東南亞）。

再對照近10年來股息政策與殖利率變化，2019年集團轉型後，不管是配息或殖利率都向上提升。

但以近10年的還原月線圖觀察，月線有連續上漲通常為年底或暑假前，但真正有顯著上漲的原因，則是網銀以整合遊戲點數卡市場為目標，大買智冠股票以爭奪經營權。智冠並將在6月24日改選10席董事。

● 遊戲橘子（6180）市值：144億（代表遊戲：代理天堂、楓之谷、CS絕對武力等）

遊戲橘子在1999年自製遊戲《便利商店》大賣，2000年就用這筆資金代理《天堂》、2005年代理《新楓之谷》，2016年跨入行動生態圈，2017年代理手遊《天堂M》轉虧為盈，近6年EPS轉正，在疫情前表現約在5元左右，2023年則因遊戲收入減少而下滑至3.28元，2024第一季已有2.31元，6月則有跨平台新遊戲開始營運，既有遊戲也有大型改版。

2019年後橘子配息才大幅增加，但2020年到2023年則逐漸成長。但也可看到2023年合併營收下滑為新台幣97.9億元，年減14%，營業毛利為新台幣37.9億元，營業利益為新台幣6.4億元，董事會決議通過每股配發現金股利3.28元，盈餘配發率高達100%。

不過根據橘子的還原月線圖來看，股價已實質創歷史新高並沿均線上漲。連續三根月紅K通常出現在暑假之前的4-6月與年底的10-12月。

結論

長假就看遊戲股，台灣遊戲市場看似熱絡，但遊戲很多種，玩家也不一樣，玩家雖然更願意為遊戲付費，新遊戲卻很難受到玩家青睞。本文分析市值前三大的遊戲股：鈊象、智冠與橘子分析，近十年內都有各自的轉型路線，新遊戲雖然可以帶來短期的營收刺激，但經典遊戲才是最強護城河，再搭配經營方式調整，才能讓盈餘表現穩定。當整體遊戲業經歷快速擴張後的衰退，紅利下滑，若還要投資遊戲股，分別可參考的優勢如下。

● 鈊象：營收成長以海外授權為主，相對開發新遊戲穩定，高股息ETF成分股。

● 智冠：遊戲通路經銷營收穩定，金融科技事業群，6月底有董事會改選題材。

● 橘子：純遊戲股，2024年6月有新遊戲上市刺激營收與經典遊戲大改版。

► 原文出處：疫情紅利結束，遊戲業正要過冬，暑假還看遊戲股嗎？三大遊戲股鈊象、智冠、橘子紅什麼 本文已獲授權，未經同意請勿轉載。