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讓愛永續、走出偏鄉　「2024善愛嘉年華」貿協與小樹攜手登場

▲善愛嘉年華啟動記者會小樹傳愛協會發起人戴惠貞(中左)、外貿協會董事長黃志芳(中右)與貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲善愛嘉年華啟動記者會小樹傳愛協會發起人戴惠貞(中左)、外貿協會董事長黃志芳(中右)與貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與小樹傳愛協會主辦、經濟部國際貿易署指導，以啟發偏鄉孩童多元教育並開拓其視野的大型公益活動「善愛嘉年華」，今年邁入第三屆，該活動將於8月3日至4日於台北南港展覽館1館舉辦，打造無框架教室等8大展區，推「企業公益家庭日」。

貿協董事長黃志芳指出，今年兩日活動亮點特別多，規劃8大展區－包含無框架教室區、心靈藝術殿堂、科學探索基地、親子互動同樂、食農教育專區、健康運動體驗、善善聯手專區與愛的幸福市集，提供闖關遊戲、恐龍來襲同樂區、氣墊樂園、超高人氣的拼圖館等親子活動及各式精彩現場表演，歡迎企業帶動員工親子前往現場同樂並享受美食，加深家人間情感連結、並期打造「企業公益家庭日」的典範，形塑員工身心發展與職場健康文化，希望從家庭到企業到社會，共同追求身心靈的健康生活。

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黃志芳表示，累計過去兩年的「善愛嘉年華」活動，共接待800位偏鄉學童、4000個新住民家庭與弱勢家庭，並且有超過4萬人次響應，促使善愛嘉年華已變成一個永續公益平台。

今年為了讓活動更加精采，我們推出國家級的無框架教室，如國立故宮博物院將呈現有趣的VR體驗專區；讓全世界看見台灣蝴蝶之美的「蝴蝶夫婦」，將帶來小小神農氏百草、賞蝶趣等精彩課程，帶領民眾認識昆蟲的生存與環境保護的關係；旅行好農將設立「食農教育專區」，透過小農分享各類農產品、農民小故事及手作體驗等，讓孩童了解食農教育的根本，喚醒永續飲食的重要性。

此外，透過外貿協會熱情邀約，今年也首次邀請到匈牙利、土耳其及聖克里斯多福等外國駐台使節參與，於兩日活動中帶來異國風情文化的攤位展示與精彩課程，期待帶領偏鄉兒童開拓全新國際視野，並將善愛及永續的理念與國際友人交流。

▲擁抱能刺激副交感神經，增加多巴胺和血清素的分泌、提升免疫力，2024善愛嘉年華形象大使Lydia黃靖雅示範七秒鐘擁抱。（圖／記者張佩芬攝）

▲擁抱能刺激副交感神經，增加多巴胺和血清素的分泌、提升免疫力，2024善愛嘉年華形象大使Lydia黃靖雅是凱渥模特兒、大溪豆干公主，由她示範七秒鐘擁抱。（圖／記者張佩芬攝）

今年「善愛嘉年華」以「擁抱心運動 讓愛永續」為主軸，強調愛不分年齡、性別、族群和地域，與家人、朋友間可透過擁抱來傳遞愛與關懷的力量。此外，活動更結合偏鄉關懷與ESG議題，邀請社會大眾與偏鄉學童、原住民、新住民、師生和企業人士共同參與，讓活動不單是傳遞公益價值，更為寓教於樂的體現。

黃志芳並指出，今年在南港展覽館舉行的Computex吸引全球目光，而台灣除了科技實力外，更是一個充滿「愛」的國家，黃仁勳說台灣有AI，中文就是有愛，在這個充滿挑戰與不安定氛圍的時代，台灣不只將科技產品輸出國外，更要把台灣充滿能量的愛傳達到世界各地。

外貿協會除推廣台灣重要經貿活動外，也長期致力於實踐ESG理念，透過與小樹傳愛協會的合作，共同參與社會關懷。

此外，受經濟部委託營運的南港展覽館本身為綠建築展覽館，擁有ISO50001能源管理系統及ISO 20121活動永續管理系統等多項國際標準認證，去年更發布了國內會展界第一本永續報告書，樹立我國會展產業永續發展典範。「善愛嘉年華」活動在南港展覽館舉辦，更彰顯ESG軟硬力量結合的影響力。

今年夏天，主辦單位誠摯邀請各界踴躍參與「2024善愛嘉年華」，自即日起開放企業及個人贊助入場券，活動結餘將全數用於關懷偏鄉孩童及傳愛進校園公益親子講座，敬邀企業及大眾共襄盛舉，協助偏鄉孩童擁有開拓視野，多元啟發教育的機會，讓愛在社會中持續綻放。贊助活動連結:

活動出售的門票將供小樹傳愛協會持續推動公益活動，活動首屆約1.7萬人次入場，去年已達2.7萬人次，今年希望能突破3萬人次。

關鍵字： 讓愛永續走出偏鄉2024善愛嘉年華貿協與小樹攜手

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