ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台股連8日創高「百檔電子股也同步新高」！專家：中長期雙主軸不變

▲專家認為，台股強勢多頭走勢，往往「大漲小回」。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股6月21日（周五）中止連9日創高的紀錄，回檔152.71點，下跌0.65%，收在23,253.39點，不過單周台股多方依舊強勢，周K線大漲748.67點，漲幅達3.33%，周線連3紅，單周日均量5,404.69億元。專家表示，台股AI與半導體「中長期雙主軸」不變，科技股即將進入下半年旺季，仍需注意強勢多頭走勢「大漲小回」。

觀察三大法人動向方面，本周外資與投信法人持續加碼台股，外資大舉買超619.65億元，為今年來單周買超第4高金額，投信回補90.55億元，僅有自營商站在賣方，小幅調節1.53億元，三大法人合計買超708.67億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，若不計6月21日指數下跌，台股這波強勢上漲，帶動指數連續8個交易日改寫歷史新高，進一步統計這段期間股價也有創高的個股數量，共有100檔電子股創高，比重超過11.6%，而非電族群同期間創高檔數僅80檔，創高比重約8%，明顯反映出台股的多頭攻勢主要由電子主群領軍。

柯鴻旼指出，強勢多頭走勢往往為「大漲小回」，隨著時間進入科技股下半年旺季，搭配AI運用的挹注，帶動的營收成長將成為持續推升股價的動能，且有多家外資券商已陸續調升晶圓龍頭大廠目標價，都在反映半導體產業受惠於AI趨勢。

此外，6月26日為輝達（NVIDIA）股東會，創辦人黃仁勳有望親自釋出對AI前景正向看法，對於台股AI供應鏈題材的熱度有正面幫助。

柯鴻旼進一步表示，根據國際半導體產業協會（SEMI）指出，今年第一季全球半導體製造業在AI需求的帶動下，包括記憶體與邏輯晶片都出現反彈，而台灣已連續第14年為半導體材料的最大消費國，隨著AI邊緣運算擴大運用範圍，進而帶動相關換機潮，下半年有望見到全球半導體展業全面復甦。

針對第三季台股布局，柯鴻旼指出，AI與半導體為中長期雙主軸不變，看好AI趨勢確立並重塑台灣上游半導體與硬體供應鏈，包括邊緣AI PC、手機帶動的2025年換機升級題材、先進封裝等都值得留意，非電族群部分可聚焦高殖利率股、特用化學、生技等。

至於次產業，柯鴻旼則點出電子標籤、電動車、高速運算和傳輸、伺服器新平台轉換，以及生技股的生技醫療、矽水膠隱形眼鏡趨勢等。

關鍵字： 台股外資AI電子股半導體

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中鋼紀念品緊急追訂！電子投票股東創新高　領取時間延至9月發

中鋼紀念品緊急追訂！電子投票股東創新高　領取時間延至9月發

股東會紀念品掀起旋風！擁有129萬名股東的中鋼（2002）21日表示，今年送的「砧心有您」不鏽鋼砧板領取踴躍，目前已經緊急追加訂製紀念品發放數量，雖然人人都可領得到，但採取電子投票的股東也要注意發放時間延後。

2024-06-21 16:17
台積電砸6億元寵員工！每人發8千元消費金「旅遊、娛樂都可用」

台積電砸6億元寵員工！每人發8千元消費金「旅遊、娛樂都可用」

繼運動會發放萬元大紅包後，晶圓代工大廠台積電（2330）每年還要砸6億元寵員工，今年7月開始，將發給員工8,000元額度消費，不論是出國旅遊、娛樂、還是小孩學費，都可以拿來報帳。

2024-06-21 13:54
日圓現鈔見「0.2067」再刷34年新低　10萬台幣下午多換1600日圓

日圓現鈔見「0.2067」再刷34年新低　10萬台幣下午多換1600日圓

日圓兌美元持續走貶，台銀今（21）下午兌換現鈔賣出價驚見「0.2067」，一天之內多次刷新34年低點，與今日最差換匯價0.2074相較，拿10萬元台幣買日圓，短短幾個小時，下午多換1600餘日圓，至少多吃一碗拉麵。

2024-06-21 15:01
輝達要買百億度電！「綠電三巨頭」亮大紅柱　雲豹能源連拉兩根漲停

輝達要買百億度電！「綠電三巨頭」亮大紅柱　雲豹能源連拉兩根漲停

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）準備要在台灣設置超級電腦運算中心及研發中心，正在與國內能源業者洽詢綠電採購。市場消息一出，「綠電三巨頭」21日各漲出K線大紅柱，雲豹能源（6869）亮燈漲停板，泓德能源（6873）及森崴能源（6806）盤中也漲逾5%。

2024-06-21 12:10
00919下周除息今最後上車日　暴逾10萬張大量居ETF之冠

00919下周除息今最後上車日　暴逾10萬張大量居ETF之冠

台股今（21）日受美AI股拉回影響指數一度重挫逾250點，惟搶短買盤進駐，跌勢大幅收斂，其中預計下周一（24）日除息群益台灣精選高息（00919）挾0.高配息成買盤標的，交易1小時暴逾10萬張大量，居ETF成交之冠。

2024-06-21 10:26
最夯「史努比碗」紀念品　華南金股東會現場竟不見排隊人龍

最夯「史努比碗」紀念品　華南金股東會現場竟不見排隊人龍

擁有41.1萬股東的華南金（2880）將在今（21）日舉行股東會，由於送出超療癒的「SNOOPY 事事如意碗組」（史努比碗），價值880元，每組4件印有史努比圖樣的碗，讓大人和小孩都能開心地享用餐食，零股股東也可領取，由於公司分流領取，一早未見排隊人籠，僅見零零星星小股東在現場排隊領取。

2024-06-21 09:55
台積電力守市值25兆元！鴻海、廣達陷整理　面板雙虎逆勢上漲逾7%

台積電力守市值25兆元！鴻海、廣達陷整理　面板雙虎逆勢上漲逾7%

受美股下跌影響，台股21日也見到回檔修正，早盤重挫254點，下探至23,151.15點，台積電（2330）跌2.1%，最低報960元；另像是鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等權值股皆同步下滑，普遍陷入整理態勢。

2024-06-21 10:10
台積電叩關千金股　外媒喊2大理由

台積電叩關千金股　外媒喊2大理由

根據外媒金融時報報導，隨著NVIDIA股價創下新高，這家公司是亞洲人工智慧產業上漲的主要推動力之一，台積電的股價也毫不落後，去年上漲了 60%。但過去一年其股價漲幅仍落後於地區同業，因此外媒也盤點台積電兩大利多。

2024-06-21 00:03
群創股價爆天量漲停！傳「廠房180億元賣給美光」　公司回應了

群創股價爆天量漲停！傳「廠房180億元賣給美光」　公司回應了

市場傳出，群創（3481）為了要拚活化資產，2023年底關閉南科5.5代廠後，近期要把該廠房出售給美國記憶體大廠美光科技（Micron），交易金額約180億元，不過，群創21日表示，不對傳言與臆測做任何評論。

2024-06-21 16:22
輝達股價下挫3.5%「丟失市值王」　微軟重登全世界最有價值企業

輝達股價下挫3.5%「丟失市值王」　微軟重登全世界最有價值企業

輝達（NVIDIA）日前市值超越微軟（Microsoft）登上世界第一，不過就在20日股價下挫逾3.5%後，就將「全世界最有價值企業」的頭銜交還給微軟。

2024-06-21 10:47

讀者迴響

熱門新聞

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

群創傳出售廠房給美光　公司回應了

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

即／大樂透1億頭獎1注獨得　獎落高雄

他靠1檔ETF資產翻倍　51歲滾億元、月入25萬

台電19年沒發股利　發言人：先處理公司虧損

網銀入主威秀影城！取得逾35%股權

宜蘭房市聚焦高鐵利多　在地房仲指：2區受惠最深「上看5字頭」

下屬「報復性請假」怎麼辦？網見1問題搖頭

科技股賣壓拉低美股　輝達跌3.22％

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366