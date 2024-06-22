台股連8日創高「百檔電子股也同步新高」！專家：中長期雙主軸不變

▲專家認為，台股強勢多頭走勢，往往「大漲小回」。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股6月21日（周五）中止連9日創高的紀錄，回檔152.71點，下跌0.65%，收在23,253.39點，不過單周台股多方依舊強勢，周K線大漲748.67點，漲幅達3.33%，周線連3紅，單周日均量5,404.69億元。專家表示，台股AI與半導體「中長期雙主軸」不變，科技股即將進入下半年旺季，仍需注意強勢多頭走勢「大漲小回」。

觀察三大法人動向方面，本周外資與投信法人持續加碼台股，外資大舉買超619.65億元，為今年來單周買超第4高金額，投信回補90.55億元，僅有自營商站在賣方，小幅調節1.53億元，三大法人合計買超708.67億元。

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PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，若不計6月21日指數下跌，台股這波強勢上漲，帶動指數連續8個交易日改寫歷史新高，進一步統計這段期間股價也有創高的個股數量，共有100檔電子股創高，比重超過11.6%，而非電族群同期間創高檔數僅80檔，創高比重約8%，明顯反映出台股的多頭攻勢主要由電子主群領軍。

柯鴻旼指出，強勢多頭走勢往往為「大漲小回」，隨著時間進入科技股下半年旺季，搭配AI運用的挹注，帶動的營收成長將成為持續推升股價的動能，且有多家外資券商已陸續調升晶圓龍頭大廠目標價，都在反映半導體產業受惠於AI趨勢。

此外，6月26日為輝達（NVIDIA）股東會，創辦人黃仁勳有望親自釋出對AI前景正向看法，對於台股AI供應鏈題材的熱度有正面幫助。

柯鴻旼進一步表示，根據國際半導體產業協會（SEMI）指出，今年第一季全球半導體製造業在AI需求的帶動下，包括記憶體與邏輯晶片都出現反彈，而台灣已連續第14年為半導體材料的最大消費國，隨著AI邊緣運算擴大運用範圍，進而帶動相關換機潮，下半年有望見到全球半導體展業全面復甦。

針對第三季台股布局，柯鴻旼指出，AI與半導體為中長期雙主軸不變，看好AI趨勢確立並重塑台灣上游半導體與硬體供應鏈，包括邊緣AI PC、手機帶動的2025年換機升級題材、先進封裝等都值得留意，非電族群部分可聚焦高殖利率股、特用化學、生技等。

至於次產業，柯鴻旼則點出電子標籤、電動車、高速運算和傳輸、伺服器新平台轉換，以及生技股的生技醫療、矽水膠隱形眼鏡趨勢等。