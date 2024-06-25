杜書勤看今年下半年運價還會在高檔　盼陽明破連六年獲利紀錄

▲陽明總經理杜書勤希望這次打破過去創下的連續6年獲利紀錄。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2208)總經理杜書勤昨(24)日指出，陽明長期以來不少時間是辛苦經營，在2003到2008年曾經有過連6年的獲利，目前看下半年運價雖會有波動，但估計都還會處在高檔，應可創下連續5年獲利紀錄，希望這一次能打破連6年獲利紀錄，創下連續7、8年獲利，且獲利總金額最高的紀錄。

杜書勤指出，最近常被問到運價是不是會持續上漲？今年會不會因為託運人提早出貨，旺季也提早結束？由於國際情勢太難掌握，他無法給出答案，但他個人認為，運價不會突然快速下拉，高檔運價應該可以維持到年底。

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對於以哈能否停火，杜書勤表示實在無法判斷，但他稍早指出，即使以哈停火，多數商船不會立刻恢復通行紅海，要等確定安全無虞後，商船才會回籠，另目前的塞港、缺櫃等問題也不是立刻就能改善的。

貨櫃船公司原本估計今年會過得很辛苦，未料因為紅海危機，船隻繞航，讓市場運價飆漲，歐洲與地中海航線需要多配置2到4艘船舶，消化掉多數過剩的運力，而陽明今年4月在簽屬美國線長約時，看到市場運價正明顯回升，有壓低長約簽屬比例，讓公司能有較高比例貨載享受到目前的高運價，而經營美國線時間不長的公司，因為缺乏往來直客，今年的長約多數都是與攬貨業簽屬，僅二到四成是固定運價，反而賺更多。