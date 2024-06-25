33歲存6000萬！他曝「最強脫貧術」6招累積財富：關鍵不在收入

▲日本財務專家分享如何累積資產的秘訣。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

在目前物價飛漲、房價居高不下的時代裡，許多人雖然辛勤工作，卻依然難以累積財富。日本財務專家午堂登紀雄在他的著作《存款3億日圓的33歲理財術》和《培養富足心態：年收入增加30倍的祕訣》中分享了他的儲蓄秘訣。他指出，積累財富的關鍵不在於收入多寡，而在於有效的財務管理。午堂本人在33歲時已經成功累積了3億日圓（約新台幣6100萬元）。

午堂登紀雄指出，想要順利存錢首先需要設定明確且切實可行的目標。他分享了6項生活上的微調，這些小改變能夠協助大家逐步累積資產，最後開始投資理財，實現資產增值的效果。

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1. 少搬家：對於租房者而言，建議將房租控制在薪資的兩成至三成範圍內，並盡量減少搬家頻率，以降低搬家和購置新家具電器所造成的額外花費。

2. 強迫儲蓄：每個月應將至少20%的收入強制儲蓄，並僅能使用剩下的錢作為生活開支，藉此有效抑制消費慾望。

3. 剪掉信用卡：信用卡容易導致消費過度，建議改用現金支付，避免因分期付款而累積債務負擔。

4. 少逛便利超商：超商販售的商品定價較高，行銷手法多元，容易誘導過度消費。

5. 少買新衣： 除非有實際需求，否則應盡量減少購買新衣新鞋，特別是質量低劣、易損壞的快時尚服飾。

6. 犒賞自己是假象：減少以購物或美食犒賞自己，才能將錢留在自己口袋，有效累積財富。



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