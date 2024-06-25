四維航看好未來兩年散裝船運　公司3艘新造船添業績

▲四維航董事長藍心琪主持今日股東會。（圖／四維航提供）

記者張佩芬／台北報導

四維航(5608)今(25)日召開股東會，公司董事長藍心琪指出，因為散裝船新造船少，加上減碳要求，船舶供不應求，公司對未來兩年散裝船運市場運價與整體市場樂觀看待，新訂造的三艘6.3萬噸Ultramax超輕便型船本月27日將首艘交船，明年與後年各交1艘，將可為公司增添業績。

藍心琪指出，公司應對是市場變化靈活性蠻強的，散裝船運走的是不定期航線，好處就是碰到任何問題的時候可以去換航線，像紅海危機，船隻可以繞道好望角，或是改接其他航線運務。

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散裝船運其實就是像UBER一樣，UBER就是如果今天有這樣的成本，就會堆疊到運價上面，當運力市場呈現供不應求的狀況，即使運價比較高，客戶還是會優先選擇節能的新船。公司3艘新造船，後天交船的首艘簽有一年長約，採取指數連結加一定比例金額的運價，以未來市場運價走向，估計獲利無虞。

四維航在股東會上報告指出，中國房地產問題依然存在，儘管房地產疲軟，但粗鋼產量與去年同期相比仍增長1.1%，基礎設施、汽車和其他行業增長強勁。市場預期中國進口成長將較去年放緩，但中國以外國家進口成長將有所成長。主要因素是全球通膨率顯著降低、大宗商品需求旺盛、中國持續經濟刺激措施，以及中國以外其他地區國家放寬貨幣政策。

俄烏戰爭引發能源及糧食危機，膠著至第三年尚未結束。以哈戰爭造成的紅海危機，迫使各航商繞行非洲好望角，增加時間及成本。兩起戰事分別在黑海及紅海造成海運運輸供給混亂、影子船隊形成及紅海繞道。儘管今年度航運市場預測基本面支撐，仍存在地緣政治緊張、戰爭經濟問題、鬆綁金融政策後原物料價格及通膨回升，石油價格及替代能源發展等多變數。

全球碳中和目標是在2050年實現全球淨零排放，歐盟政策今年1月起，歐盟碳排放交易系統(EU ETS)將航運業納入管制，對進入歐盟區域商船徵收碳稅。美國、英國、中國等其他國家也在研擬草案，台灣去年亦通過氣候變遷因應法，利用徵收碳費使地球公民關注面對氣候變遷。航線及航行地區不確定是散裝船舶營運最大特性，難以擬定常規減排計劃，僅能選擇慢速航行、加裝節能設備及船舶改造等。國際環保法規加快船舶汰舊，全球散裝新船運力注入有限，船舶供應增長仍緩慢，氣候變遷加長船舶港口滯留時間。業界樂觀看待今年散裝貨運市場前景，審慎規劃船隊營運。

四維航今年首季營收7.58億元，營業利益-8196.1萬元，歸屬母公司淨利-2.13億元，EPS-0.55元，轉投資的綠舞國際觀光飯店受國人出國旅遊熱潮影響，業績滑落，今年全年力拼損益兩平，法人估計明年應可以轉盈。